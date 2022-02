Historia viral: le sacó una foto a un nene desconocido junto a Messi y lo buscó durante 15 años para dársela

Corría el año 2006 y el nombre ‘Lionel Messi’ recorría el mundo como el astro naciente del fútbol a escala planetaria. Por aquel entonces, la Pulga dio una entrevista a un canal de televisión de Rosario y una mujer lo esperó en la puerta con su cámara de fotos para retratar al mejor.

Así fue como Cecilia Núñez, una acompañante terapeuta, se paró en la puerta de Canal 3 de dicha ciudad santafesina y aguardó a que la estrella del Barcelona llegara para el reportaje que tenía pautado. Cuando Lio apareció, un hombre en moto junto con su pequeño hijo se detuvieron y el sujeto le pidió a Cecilia que le sacara una foto al chico junto a Messi, cosa que Cecilia hizo pero nunca pudo darle la imagen.

Una mujer le tomó una foto a un nene que no conocía junto a Messi y pasó una década hasta que pudo entregársela.

Con el auge de las redes sociales, la mujer buscó nuevos caminos para llegar al destinatario y realizó posteos para encontrarlo. “Mi nombre es Cecilia y busco a este chico. Esta foto fue tomada en diciembre del 2006 en Canal 3, un día que Messi vino a dar una nota. Este nene llego con su papá en moto y el padre me pidió que le tomara una foto, eran de Pérez. Si alguien los conoce díganle que hasta hoy guardo la foto para algún día dársela, vivo en Chañar Ladeado y mi teléfono es el...”.

Los entretelones de la foto con Messi

Con este mensaje en redes sociales, Cecilia Núñez, una acompañante terapéutica de Rosario, buscó a ese niño durante 15 años para darle su foto con Lionel Messi. Y lo encontró. En diálogo con TN, la mujer detalló que “Era admiradora de Messi y un 23 de diciembre de 2006, aprovechando que él estaba en Rosario para pasar las fiestas, fue a dar una entrevista a Canal 3. Aunque ya jugaba en el Barcelona, no tenía tanta repercusión como ahora, pero yo era una fan y justo yo también estaba en Rosario porque en realidad hacía varios años que me había ido a vivir a Chañar Ladeado”.

Luego, Cecilia detalló los instantes previos al encuentro: “Lo primero que me acuerdo es que en el avance del noticiero anunciaron: ‘Hoy nos visita Messi’. Yo estaba con mi hijo de 11 meses y también estaba mi hermana con un embarazo avanzado, pero cuando en la tele dijeron eso yo dije: ‘Quiero ir a verlo’”.

Tras varias dificultades –ese día habái apro de transporte en Rosario- la protagonista de la historia y su hermana pudieron arribar al canal. “Me acuerdo perfecto de que llegó un tipo en una moto grande, de color blanca, con un nene y yo lo vi pero cuando salió Messi todo se revolucionó, yo me acerqué, saludé, y todo el tole tole”.

“Seríamos unas 15 personas esperando. Hoy se llenaría, pero en ese momento no éramos tantos, entonces fue como más piola porque pudimos acercarnos. Él bajó el vidrio del auto, creo que yo fui una de las primeras que se acercó, hablé con él, le pedí un autógrafo en papel y le pedí sacarle fotos”, detalló y continuó: “Ahí le di la cámara a mi hermana y le dije que me sacara fotos al lado de Messi con mi hijo. Tengo esa foto con mi nene que era un bebé y ahí el hombre que había llegado en moto se acerca y me dice: ‘Te pido por favor: ¿le podés sacar una foto a mi hijo con Messi?´’. Yo le digo que sí, más vale, y ahí salió la foto. El nene salió en cuero porque se había sacado la remera y se la había dado a Messi para que se la firmara”.

El enojo del abuelo, que no duró tanto

Cecilia detalló que cuando volvió con su hermana y su bebé de 11 meses a casa, el abuelo de la criatura los estaba esperando. “Cuando llegamos a casa mi papá nos cagó a pedo, llegamos, nos vio y nos dijo: ‘Ustedes son dos taradas, cómo van a sacar a la criatura con este sol, ¡con este calor!’, porque yo estaba con mi hijo. Yo ahí le digo: ‘Fuimos a ver a Messi y estuvimos con él’. Mi papá hizo silencio, se quiso hacer el enojado, pero la curiosidad pudo más y se puso chocho cuando le contábamos lo que había pasado. Cuando le mostré la remerita de mi hijo firmada no lo podía creer”.

La foto con el hijo del hombre de la moto

Tras el breve pero emotivo encuentro con Messi, Cecilia fue a revelar las fotos –todavía había rollos de fotos- y se percató que no tenía datos sobre los dos extraños que conoció: “Si bien había redes sociales, no era como hoy, entonces no sabía qué hacer hasta que me avivé de publicar en Facebook con un mensaje en el que resumía lo que había pasado y durante mucho tiempo no tuve respuesta de nada”.

“Etiquetaba a gente para que se compartiera y empezara a circular y lo vieran ellos o alguien que los conociera. Y todos los años, cuando Facebook me recordaba la foto, la republicaba y hacía todo el circuito. Yo sólo le agregaba: ‘Te sigo buscando’, pero nada, no aparecía”, narró.

Luego, la mujer explicó que se le ocurrió publicar la búsqueda en un portal del pueblo donde padre e hijo son oriundos –Pérez-, y el resultado llegó:” Los chicos de la página web publicaron la historia y pusieron mi número de teléfono. La cosa es que yo me fui a trabajar, volví muy tarde, a la medianoche, y cuando llegué a mi casa me fui a dormir. El tema es que en un momento de la madrugada me suena el teléfono y yo pensaba que ahora que habían publicado el teléfono me iban a empezar a molestar, pero agarro el teléfono y veo un mensaje que dice: ‘Hola, yo soy el chico de la foto con Messi que vos sacaste’”.

“¡Casi me muero!”, confirmó Cecilia y aseguró que le contestó al instante: “‘Llevo años buscándote’, le puse y ahí desperté a mis chicos, les conté que lo había encontrado, estaba re emocionada. Al rato el chico publicó la conversación que tuvimos y la historia se viralizó”.

“Me contó que se llama Brian y quedamos en encontrarnos en Rosario así ya todos nos quedamos tranquilos y contentos. Él por tener su foto con Messi y yo porque por fin lo encontré y pude dársela”, concluyó.