Lali Espósito liquidó a Flavio Azzaro: “Burro, incapaz, desagradable e ignorante”

Los famosos han dado sus diferentes posturas frente a los comentarios de Flavio Azzaro sobre el ataque que sufrió el café LGBTIQ+ en Palermo. Desde aquel momento, el tema ha sido foco de discusiones y el enojo de más de uno se hizo presente, incluida Lali Espósito.

La cantante y ex chica Cris Morena, descargó su enojo en su cuenta de Twitter acerca de lo ocurrido en televisión nacional y no tuvo tapujos para expresar su postura.

La cantante se mostró en total desacuerdo con el periodista al escribir: “Un pibe que piensa y se expresa de esa manera... Burro, incapaz, desagradable e ignorante... ¿QUÉ HACE OCUPANDO UN ESPACIO EN EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN?”.

Lali Espósito hizo un fuerte descargo para Flavio Azzaro en Twitter.

Sin embargo, Lali Espósito dejó muy en claro que no pretende que Flavio Azzaro reflexione o cambie de manera de pensar con este mensaje. Al contrario, apuntó directamente a los medios de comunicación que tienen contratado al comunicador.

“Que piense como quiera. Me cago en Él y en los que son como Él… pero por lo menos que no esté en TV!”, terminó escribiendo en su descargo la ex coach de La Voz Argentina.

La artista se unió a la ola de repudio en contra de la conducta que tuvo Flavio en Crónica, cuando su compañera Caro Bisgarra intentaba exponer el terrible incendio que fue provocado en Maricafé.

¿Qué dijo Flavio Azzaro?

El conductor fue blanco de críticas desde el fin de semana luego de que hiciera comentarios homofóbicos al aire, cuando salió a colación el tema del atentado a un bar LGBTIQ+.

Durante la madrugada del sábado, puso observarse en los videos del local cómo dos personas que se acercan y prenden fuego una almohada dejándola en la entrada de Maricafé.

En medio de la noticia de dicho acontecimiento, Azzaro generó un clima de tensión e incomodidad entre sus compañeros por hacer comentarios fuera de lugar e incluso irse a un costado homofóbico con sus respuestas, por lo que la gente no dejó pasar esta situación. “¿Qué significa un café GLGTV? ¿Yo no puedo ir, ponele?”, comenzó preguntándole a Caro Bisgarra, su compañera en Crónica TV. “Es un café inclusivo”, le respondieron, y él siguió: “¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”, indagó el periodista.

“Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar”, dijo la panelista tratando de continuar con el tema y poder dar detalles de lo ocurrido.

“A mí que me gustan las mujeres puedo ir”, comentó Flavio Azzaro, y preguntó: “A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?”. Su compañera, incómoda, respondió: “Los chicos. Pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana”.

Y entre risas el conductor comentó: “A mí me gustan las chicas y Juan Pablo Güerri... ahí me meto en el LGQBTP”, dijo en tono burlón.

En un giro inesperado de la conversación el participante de Polémica en el bar (América) le preguntó a su colega sobre el tatuaje que tenía en el brazo y agregó diciendo: “ya está, no pasó nada. La gente pregunta eso (por tu tatuaje) o vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón”.