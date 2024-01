La verdadera historia detrás del viral del hombre que organizó un baby shower para cinco mujeres embarazadas por él

Lizzy Ashleigh, compartió hace unos días un video viral en el que aseguraba “Cuando el papá de tu hija embarazó a cinco mujeres al mismo tiempo” y muestra momentos de un baby shower que celebraron todas juntas.” El clip se viralizó y se convirtió en una noticia internacional. Pues la misma Lizzy ha aclarado recientemente que toda la historia era una farsa.

En un posteo de unos días atras, la bailarina y actriz describió el impacto de la farsa con el siguiente texto “¡No creas todo lo que ves en Internet! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Los artículos de noticias y televisión en vivo que publican periodismo es falso, no fueron planeados! No estoy embarazada, esto fue para un video musical que no tenía permiso para decir que iba a salir todavía”

Además en el video de descrago criticó fuertemente a los medios de comunicación que no chequearon la historia “no es ilegal publicar historias que no son reales?” se preguntó.

En otro video compartido en TikTok, Lizzy explicó que estaban contratados para un video musical y no tenían permiso para decir que era para ello. Solo compartí las imágenes del back de Matt Coole, un artista de hip hop de Maryland. En su video explica cómo la contactaron para la filmación y que nada de lo que se replicó en canales de noticias era real. “Nadie me contactó para saber si la historia era real o no, solo publicaron la información”

La historia viralizada

Antes de que Lizzy aclarará la información. se viralizó la historia en la que supuestamente un hombre ha decidido enfrentar las consecuencias de sus acciones después de dejar embarazadas a cinco mujeres diferentes. En lugar de ocultar sus infidelidades, organizó un baby shower conjunto para las futuras madres, quienes no solo aceptaron la situación, sino que también decidieron forjar una amistad entre ellas.

Además Lizzy compartió otros posteos que hacían ver la historia como “verosimil”. El video lleva el título intrigante de “Cuando el papá de tu hija embarazó a cinco mujeres al mismo tiempo” y muestra momentos del baby shower que celebraron todas juntas. A esto le sumó algo de condimento “Ahora nos consideramos esposas y hermanas”. En otro video, Lizzy detalló cómo ella misma maquilló a todas las mujeres y resaltó el compromiso, el apoyo mutuo y la fuerte conexión que desarrollaron entre ellas. Lizzy también compartió sus buenos deseos para la futura “familia de 11″, refiriéndose a las cinco mujeres y el padre

La noticia generó diversas reacciones en las redes sociales, con más de 11 millones de reproducciones en TikTok, 1.1 millones de likes y una gran cantidad de comentarios de usuarios asombrados por la peculiar situación.

Esta nueva revelación ha arrojado luz sobre la verdadera naturaleza del evento, confirmando que la historia del baby shower conjunto para cinco futuras madres no era más que una creación para un proyecto artístico. La noticia original, que había alcanzado una enorme popularidad, ahora se entiende como parte de un guion planificado en lugar de una situación de la vida real.

