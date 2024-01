Revelan los secretos más oscuros de los hoteles de lujo: listas negras, infidelidades y caprichos de ricos

La imagen de un hotel de 5 estrellas evoca lujo y exclusividad, pero según empleados que compartieron en un hilo de Reddit, hay secretos oscuros que la mayoría de las personas desconoce. Estas revelaciones muestran un lado desconcertante de la industria hotelera de lujo. Desde listas negras hasta complicidad en las infidelidades de sus clientes. Todo que lo querias saber sobre la “interna” de estas estancias de lujo

El hilo titulado “Gente que trabaja en un hotel de súper lujo, ¿qué es lo único que la gerencia no quiere que los ciudadanos normales sepan?” comienza con la siguiente afirmación: “Hacemos la vista gorda ante los traficantes de drogas y las prostitutas con más frecuencia de lo que cree. Apenas se quejan y, por lo general, pagan por adelantado bonos enormes con alegría. Además, nos importa una m..... si tienes una aventura.”. A esta frase se le suma otra aclaratoria: “Si tienes una aventura, incluso protegeremos tu privacidad diciéndole a tu esposa que no te quedarás con nosotros...”

(captura askReddit)

Luego se pone un poco más escabroso. Algunos empleados aseguras que “Mucha gente solitaria se va de vacaciones para acabar con su vida. Sucede mucho pero nunca se menciona en las noticias.” y es respondido por otro usuario que asegura que conocía a alguién que lo habia hecho pero habia dejado notas para que llamaran a la policia y no entraran a la habitación.

(captura askReddit)

Aunque los visitantes de estos hoteles son personas muy adineradas, al parecer, no todas tienen buenas costumbres. Este fue el caso para quien tuvo que “padecer” a un millonario bastante particular. “El multimillonario se cagó en el ascensor varias veces, la gerencia no lo detuvo. Tuvimos que realizar un seguimiento de cuándo usaba el ascensor para asegurarnos de limpiar el desorden antes de que alguien más lo encontrara” aseguró. Ante la pregunta de porqué cree que lo hacia, respondió “Supongo que no hay autocontrol ni consecuencias. Sabemos que era él, porque el ascensor tenía una cámara.”

(captura askReddit)

En relación a la limpieza de estos lugares aseguraron que no es lo que se espera. Una infidente confesó “Las habitaciones del hotel no están tan limpias como suponen las personas que se registran. La mayor parte de la limpieza se realiza como máximo en un período de 15 minutos y se reutiliza mucho. Algunos limpiadores ni siquiera usan agua, aunque dirían que sí.”

(captura askReddit)

Además revelaron que existe una “lista negra” en cada cadena de hotel que comparten entre sus asociados. “Tienen una “lista de clientes prohibidos” que circula entre sus hoteles miembros, para aquellos clientes que han creado muchos problemas en el pasado, incluidos problemas criminales, fugas, etc.” aseguraron en línea.

(captura askReddit)

Aunque no es la única información que recolectan. Además poseen sistemas donde almacenan toda la información referida a los gustos de sus clientes frecuentes.

(captura askReddit)

“Trabajé en un hotel en una ciudad de esquí que tiene un sistema muy “secreto” para rastrear las preferencias e información de los huéspedes. Desde el nombre de sus perros hasta su preferencia por la firmeza de la almohada.” Como si no fuera información suficiente agregó “Nos dijeron que era vital que los invitados nunca se enteraran de la información almacenada, ya que resultaría espeluznante.”

