Quién es María Celeste Ponce, la legisladora que se volvió viral tras compartir una foto en su oficina

Esta semana la legisladora María Celeste Ponce se volvió viral tras compartir una fotografía en la que aparecía en su oficina. “¡Felíz de tener la bandera de Argentina en mi despacho”, escribió Ponce en Twitter.

El posteo llamó la atención de miles de usuarios, pero no por el contenido de sus palabras. La mayoría de las personas concentraron su atención en el físico de la diputada.

La diputada libertaria cordobesa María Celeste Ponce y su posteo en la red social X.

“Es una foto común, en la oficina. Nada más. Desconozco el motivo de la viralización”, dijo la diputada de La Libertad Avanza.

Según informó TN, Ponce nació en Huinca Renancó, un pequeño pueblo del Sur de Córdoba. Tiene 36 años, estudió Comunicación y Abogacía y no tiene pareja ni hijos.

Durante su infancia y en la adolescencia padeció un severo cuadro de obesidad. “Me he superado y por eso lo que digan de mi cuerpo no es algo que me quite el sueño. Algunos comentarios hasta me parecen simpáticos”, sostuvo.

“No me dejo llevar por los comentarios ajenos, incluso si se trata de algo negativo o con intención dañina lo utilizo como una motivación para superarme”, agregó.

Cuando iba en tercer año de la carrera de Abogacía, tuvo que parar sus estudios por cuestiones de salud. “Tuve depresión y me vi obligada durante casi dos años a dejar todo. Bajé muchísimo de peso y empecé a cambiar algunos hábitos”, explicó.

Elecciones 2023: Javier Milei junto a la cordobesa María Celeste Ponce, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza. (Facebook)

Después de eso, trabajó como moza en un call center, lavó autos, fue secretaria y también comerciante. “Hasta que decidí emprender en la industria del conocimiento y tener mi propia gráfica, lo que me permitió continuar la carrera como abogada en la Universidad Siglo 21. Actualmente me falta la tesis para recibirme″, dijo.

En 2022 fundó “Pumas Libertarios”, una agrupación en la que reunió un importante grupo de militantes en su provincia. Tiempo después conoció a Javier Milei y encabezó la lista de diputados en su provincia.