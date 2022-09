La Tota Santillán reapareció tras su internación por un duro cuadro depresivo: “Tengo que valorar la vida”

Entre lágrimas y muy emocionado, La Tota Santillán dio una entrevista en vivo al programa A la tarde (América TV) y habló sobre su grave cuadro de salud. A tres semanas de su intento de suicidio, se mostró renovado y recuperado desde la clínica donde está internado por rehabilitación.

En una íntima entrevista con Karina Mazzocco, la conductora del programa, el conductor de televisión se sinceró completamente y habló sobre las razones que lo llevaron a tomar la drástica decisión de suicidarse. “Hace tiempo vengo luchando con la bipolaridad y es muy difícil”, aseguró.

Haciendo referencia a los dichos en los medios de comunicación, aseguró que no tiene “mala junta”. Además dijo “si yo no estaba internado, me iban a pasar cosas más graves” y que la relación con sus hijos sigue bien ya que ellos son “quienes lo llevan adelante”.

Otro de los focos dramáticos que circulaban alrededor de Santillán fue el confuso episodio entre su hija Daniela y su abogada Soledad López. Sobre esto, el referente de la movida tropical reconoció que tuvieron un roce y por eso López no siguió con su labor pero siguen con su vínculo amistoso.

“Es un momento difícil, hace tres años que no veo a mis hijas más chicas. Eso se lo agradezco de todo corazón a su mamá. Además, hace poco tiempo, perdí mi hermano y no lo pudo despedir. Hace poco tuve este brote y quiero que sepan que no fue por droga ni alcohol, fue porque dejé de tomar la pastilla por la bipolaridad”, fueron las palabras de Santillán.

Luego Mazzocco le consultó sobre la veracidad del hecho de “si se quiso lastimar”, y el ex conductor de Pasión de Sábado respondió entre lágrimas: “Qué se yo… lo que sé es que tengo que valorar la vida, porque estoy rodeado de mucha gente y amigos que me quieren”, dijo quebrado y siguió “la vengo luchando y se pone difícil la cosa”.

Tota Santillan y su hija Daniela

“La Tota”, como es reconocido en todo el país, aseguró que su entorno no estuvo relacionado con su cuadro depresivo sino que sus “mochilas eran las drogas y el alcohol”. “Es uno el que no se deja ayudar, yo toda la vida trabaje para mi familia y nada más”, agregó.

La salud de La Tota Santillán preocupa a todo el ambiente artístico

El animador de televisión sufre un cuadro depresivo que se agravó con la muerte de su hermano. Debido a un intento de suicidio, Santillán fue trasladado e internado en el Sanatorio Güemes como parte del proceso de rehabilitación.

Algunos días después de haberse dado a conocer el caso, su hija Daniela reveló en el mismo programa de América TV lo que sufre su padre. “Mi papá está un poco más estable, mejor que la última vez que lo vimos. Como diagnóstico tiene un trastorno bipolar”, dijo en A la tarde.

Tota Santillan

Para cerrar, Daniela aclaró: “Una vez que esto se resuelva, va a ser dado de alta. Pronto va a poder salir y aclarar sus cosas”. Y así fue, ya que La Tota adelantó que la próxima semana le darán el alta médica pero se mantendrá acompañado por un terapeuta.