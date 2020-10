La Tota Santillán dejó la producción de la música tropical y ahora es vendedor ambulante

La pandemia del coronavirus ha sacado a la luz la capacidad que muchos tienen para reinventarse y volver a nacer con el fin de seguir ganándose la vida.

Es que muchas actividades resultaron gravemente afectadas por las medidas de distanciamiento, que actualmente impiden su reapertura. Tal es el caso de los eventos de espectáculos que por producir aglomeraciones no están por el momento en la lista de prioridades del Gobierno para darle habilitación.

Así es que quienes han sabido adaptarse, la pandemia no ha sido un obstáculo para al menos subsistir. Sabido es que Daniel la Tota Santillán ha sido todo un emblema de la conducción y producción de programas de música tropical.

Sin embargo, desde hace algún tiempo cambio el rumbo de su carrera y tras la temporada de verano en Mar del Plata. Si bien tuvo una obra, eso quedó sucedido hace medio año y para seguir viviendo el día a día debió recrearse y encontrar otros talentos en haber.

Según publica Aires de Santa Fe, él mismo contó que para “sobrevivir” tuvo que tomar diversos trabajos que no están para nada relacionados con su carrera de productor. “Terminé de trabajar en Mar del Plata y comenzamos a hacer tapabocas. Los barbijos. Nos dedicamos a vender guantes. Insumos de la sanidad. Alimentos no perecederos también que fuimos vendiendo. Los repartíamos en la camioneta. Es todo el trabajo que ha hecho uno y que he trabajado siempre”, confesó su accionar buscavidas.

No obstante, La Tota aseguró que no se da por vencido en el área del espectáculo, que le ha dado tantas satisfacciones a lo largo de su vida, por lo que además enfoca su tiempo libre en el armado de un autocine.

“Estamos armando un autocine para la gente. He vendido ropa. El programa que estamos haciendo por streaming es como que vos lo veas por la televisión. Yo he tenido la carnicería todo este tiempo. He vendido buzos y remeras. Con un montón de amigos porque uno tiene que vivir”, sostuvo.