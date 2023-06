Condenaron a La Tota Santillán por violencia de género: cuántos años de prisión son

Ricardo Daniel Carías, conocido como “La Tota Santillán”, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por ejercer violencia de género y amenazar a su ex pareja.

El Tribunal N°7 emitió la sentencia, superando la solicitud del fiscal Oscar Ciruzzi. Carías, conductor de televisión y productor musical, no irá a la cárcel hasta que el fallo quede firme.

Según la denuncia, la Tota Santillán golpeó a su ex mujer y también está acusado de amenazar a su ex suegro y a una antigua empleada doméstica. El fiscal lo acusó además de intento de extorsión contra su ex contador y de robo de un celular.

Tota Santillán condenado por violencia de género.

La Tota Santillán permanecerá en libertad mientras espera la confirmación de la condena por parte de la Cámara Criminal y Correccional. El fiscal Ciruzzi lo consideró responsable de delitos como amenazas agravadas, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por violencia de género.

En su alegato, Ciruzzi describió los episodios de violencia, como el caso ocurrido en 2013, cuando Carías supuestamente amenazó a su ex pareja con una tijera.

El fiscal relató que el conductor la arrojó sobre una cama, la insultó y la golpeó con un cinturón. También mencionó otro incidente en el que Carías aceleró el auto amenazando con matarla en un acantilado.

Los antecedentes de la Tota Santillán con la Justicia

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional determinó que todos los hechos debían ser tratados en conjunto, ya que forman parte de un contexto de violencia de género.

El fiscal destacó el testimonio de la psicóloga de la víctima y los informes de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que respaldaron la situación de riesgo en la que se encontraba la mujer y sus hijas.

Esta no es la primera vez que la Tota Santillán enfrenta problemas legales. En 2017, fue detenido por hurto en un local de Vicente López. Ahora, se espera que cumpla con el esquema establecido por el juez, asistiendo al tribunal cada 15 días hasta que la sentencia quede firme.

