Fernanda Vives recordó lo mal que la pasaba junto a la Tota Santillán: “Él estaba consciente”

Ricardo Daniel Carias, más conocido como “La Tota” Santillán, fue condenado a 5 años y medio de prisión, acusado de ejercer violencia de género contra su expareja y madre de sus dos hijas Sol Fiasche.

Recientemente Fernanda Vives rompió en llanto al contar su experiencia personal con la Tota, con quien también tuvo un romance que no terminó nada bien.

Fernanda Vives recordó lo mal que la pasaba junto a la Tota Santillán

Con la emoción a flor de piel, Vives dio detalles del enfrentamiento que tuvo con el exconductor de Pasión de Sábado en la pandemia: “Él estaba haciendo teatro y le pedí a Sebastián (Cobelli) que me acompañé. Lo fui a buscar porque necesitaba tener un cara a cara dos segundos y decirle todo lo que pensaba”, comenzó diciendo en LAM.

“Me acuerdo que me bajé el barbijo y le dije de todo. Le dije todo lo que pensaba, lo insulté y le pregunté por qué me había dañado tanto”, agregó Fernanda Vives, sin poder continuar.

Tras recomponerse, siguió su relato, con lágrimas en los ojos: “Yo había perdido la consciencia de dónde estaba o si me estaban grabando y mi marido quería sacarme de ahí. Es increíble porque pasa tantos años y quedas herida para toda la vida. Nosotras estamos con cadena perpetua. Las víctimas que pasan por esto, quedan con una cicatriz marcada adentro que no lo podés explicar”.

En ese momento, Ángel de Brito quiso saber si los golpes de La Tota se hacían bajo algún efecto. A lo que la entrevistada respondió: “Él tenía adicción al juego. Nunca lo vi drogarse. Cada vez que me cag… a piñas, lo hacía consciente”.

Fernanda Vives recordó lo mal que la pasaba junto a la Tota Santillán

Por último, Fernanda relató un tremendo y violento episodio que vivió con su ex: “Un día me sacó de la bañadera y me llevó desde el baño hasta la puerta de mi casa, que había unos 100 metros, desnuda. Y me dejó ahí”.

SEGUÍ LEYENDO: