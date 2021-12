La Tota Santillán, sorprendido por la salida de Romina Lescano: “Me resulta increíble ver a Damas Gratis sin ella”

Este martes, la noticia de la desvinculación de Romina Lescano de Damas Gratis cayó como un balde de agua fría en los seguidores de la popular agrupación de cumbia.

A través de las redes sociales, los fanáticos se enteraron de la salida de la mujer de la banda y preguntaron a Pablo Lescano: “¿Por qué echaste a tu hermana?”. De inmediato el cantante sumó: “¡Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana’, ‘No te soporto más’, ‘No vengas más’, ‘Sos un dolor de hue... Y encima no sabés cantar’, ‘Devolveme los dos millones que perdiste’. Hasta acá llegó mi amor”, escribió el cantante de cumbia.

Captura de IG

Una pelea entre hermanos, derivo en la salida de la mujer luego de dos décadas de éxitos y, como era previsible muchos mediáticos relacionados a este género musical salieron a dar su opinión.

El portal Ciudad, entrevistó a Daniel La Tota Santillán quien comenzó diciendo: “Conozco a Pablo Lescano desde el comienzo de Damas Gratis, cuando estaba en Esplendor. Me resulta increíble que no pueda estar en el escenario su hermana Romina con él”.

Luego agregó: “Esto seguramente sea una discusión de familia en la que nadie se tiene que meter. Ellos dos solos saben la interna. Damas Gratis es Pablo Lescano y también es Romina, para mí. Son los engranajes de toda esa banda. Espero que todo esté bien para ellos”, deseó el presentador.

Los hermanos Lescano en tiempos felices. (Instagram).

Antes de cerrar, Santillán pronosticó un final feliz para este enojo momentáneo entre Pablo y Romina Lescano: “Yo creo que es un problema de ellos, que son hermanos, que se quieren, que se aman más que nunca y que esto sea una discusión. No creo que afecte a Damas Gratis, porque muchas veces Romina no estuvo en los shows de Pablo y eso no afectó. Tampoco creo que altere la convivencia de ellos dos porque son familia”.

Este martes muchos seguidores de la banda vieron con sorpresa los posteos de Romina Lescano quien estalló de bronca en Instagram al anunciar que quedó afuera de Damas Gratis, la banda que lidera su hermano Pablo Lescano, y los fans arremetieron contra el cantante: “¿Por qué echaste a tu hermana?”.

“¿Te peleaste con Pablito?”, “¿Contá qué pasó? ¿Qué onda?” y “Ddecime qué es una joda”, fueron otros de los desesperados mensajes que cosechó el posteo de Romina Lescano, pidiendo explicaciones.