La nueva canción de Anuel AA que confirma que no superó a Karol G

Después de una polémica separación entre ambos, Anuel AA lanzó una nueva canción que indicaría que, a pesar de estar lejos, Karol G continúa presente en su vida. El músico generó grandes polémicas luego de su último single “McGregor”, en donde en más de una parte hace alusión a su ex novia.

La canción hace referencia a el supuesto tatuaje borrado de su ex, el cual eliminó de su piel durante enero de 2022, luego de comprometerse con su actual novia Yailin la más viral.

Sin embargo, la nueva canción indicaría que no fue borrado de su piel. “Y yo soy tan hijo de p*ta, que ya yo ni estoy con Karol. Y el tatuaje nunca me lo he borrao’. Tengo un diablo en el hombro hablándome. Y un ángel en el Rolls Royce, ey”, recita el músico en su nuevo tema.

Sus palabras comenzaron a aumentar los rumores de que quizás, Anuel decidió no retirarse a su ex de su espalda, a pesar de ya no permanecer juntos.

Siguiendo con las líneas de la canción, el músico la nombra en contadas ocasiones, haciendo alusión a ella como “los de cien son azule’ como el pelo de Carolina” o “Me encantan las blanquita’. Pero estoy enamorao’ de la 30 que es morena”.

Lo que más llamó la atención fue que, en la versión de Youtube del single, todos los fragmentos en los que Anuel nombra a Karol fueron silenciados. ¿A dónde quiere llegar Anuel?

La respuesta de Yailin

Luego de las controversias que ha generado la canción de Anuel, sumado a la nueva canción de Karol “Mamiii” junto a Becky G, la cual aseguran que está dedicada a su ex, la cantante dominicana respondió a las polémicas.

“Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así”, dice la canción de Karol en un momento.

Tras los insistentes rumores que indican que aún el fuego permanece intacto entre Anuel y Karol, la dominicana encontró una canción para responderle a los rumores.

La canción “Me quiere a mí” que entonó Yailin por medio del live realizado en su cuenta de Instagram pertenece a la cantante Melymel junto a Heidy Brown.

“No te ponga bruta tengo lo que le gusta, contigo no disfruta, yo soy una corrupta. Lo tengo amarrao y no con brujería, es lo que le hago en la noche y el día. Me compra bikini pa’ que se lo modele. Tu sabe tipa... Te doy donde te duele. Me quiere a mí”, cantó, entre risas, Yailin en un Instagram Live.

Más tarde, en la noche de ayer, ella y Anuel protagonizarían un video subido de tono en sus respectivas cuentas de Instagram. Yailin le bailó muy sensual a su novio para demostrar que ella es la dueña de su corazón.