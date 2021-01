Anuel AA finalmente confirmó su estado de relación con Karol G

Finalmente hay una respuesta a tantas indirectas y suposiciones de los fans de Karol G y Anuel AA. Desde hace al menos tres meses que la pareja de cantantes enfrenta constantes rumores de separación e incluso en aquel momento se intensificaron cuando la intérprete de “Bichota” se había vuelto con su familia. Sin embargo, tras varias idas y venidas, Anuel pudo confirmar finalmente en qué punto están con su novia.

Las fotos continúan ausentes en las redes de ambos, pero al menos ahora las palabras del cantante fueron concisas pero firmes. En una entrevista para el programa “El Gordo y La Flaca”, el cantante aclaró que simplemente están tratando de hacer su relación más “privada”. “Todo el mundo pensó que nos habíamos dejado y simplemente paramos de hacer la relación tan pública”, explicaba el cantante.

El origen de los rumores

Desde octubre del año pasado, existen algunas publicaciones que daban a entender que no todo iba bien entre la pareja. Primero fue Karol G, que tras el éxito de su hit “Bichota”, se especulaba que tal vez su novio no soportaba la fama que iba ganando. El tweet de su novia no ayudaba a dispersar los rumores. “Donde me quieran como yo quiero, ahí me quedo”, escribió el 28 de octubre.

Su mensaje bien podría haber sido dirigido a su novio.

En ese momento, el intérprete de “Sola” estaba al borde del colapso, a punto de decidir de retirarse de la música para siempre. Un día después de la publicación de Karol, el cantante hizo un posteo, pero no quedó claro si se trataba de nueva letra o una confesión de su retirada, tanto de la música como de su relación.

“Algunos días necesito sexo. Algunos días necesito amor. Algunos días no necesito nada de nadie. Algunos días siento que quiero salvar el mundo. Otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto. Y en los otros, solo sobrevivo... por eso me voy... ADIÓS!!!!!!”, decían las palabras de su publicación.