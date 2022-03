Yailin la Más Viral posó en microbikini roja y botas con el auto que le regaló Anuel AA

Yailin la Más Viral y Anuel AA dan qué hablar desde el comienzo de su romance, e incluso hay quienes indican que ambos se habrían casado. En las últimas horas el rapero puertorriqueño le regaló un auto a su pareja, y ella no tardó en tomarse unas fogosas fotos junto a su nuevo vehículo de lujo.

Ambos artistas se han convertido en una de las parejas más mediáticas por cuenta de las constantes apariciones, demostraciones de amor y las reacciones de la dominicana al escuchar el nombre de Karol G, la ex de su actual pareja.

Pero si hay algo que ambos les gusta y les sale muy bien es llamar la atención y captar todas las miradas. Es que Anuel le regaló un auto a su pareja y ella para mostrarlo en Instagram, posó junto a él con una microbikini roja.

“Gracias mi rey por mi juguete nuevo”, escribió Yailín al pie de la publicación e la que posa con ropa interior roja y botas de cuero rojas de caña baja.

Yailín, la nueva pareja de Anuel AA, posó en microbikini roja.

La publicación superó los 692 mil “me gustas” y recibió miles de comentarios de todo tipo, entre ellos el de Anuel, quien solo se limitó a escribir “te amo” y sumó un emoji de novia, uno de anillo y otro de diablito.

“A mi no me gusta …. A mi me encantaaaaaa!”, “La más viral… solo el comienzo”, “La exótica de nosotras entrenando triciclo nuevo”, “Disfrútalo que cuándo terminen te lo quitaran como a Karol G”, “Un poquito mas de filtro y desapareces jeje”, “Sácale provecho mientras dure”, “Que infeliz debe ser al regalar carros como si nada”, fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió al pie de las fotos.

Yailin la Más Viral y Anuel AA se habrían casado

El viernes 11 de febrero el reguetonero publicó un video en el que se le ve abrazar a su actual pareja. Este video, Anuel lo compartió con un mensaje en el que define a Yailín como su esposa. Es de recordar que, la historia sentimental entre los cantantes urbanos se confirmó en enero pasado.

Luego, ella compartió románticos mensajes en los que asegura estar con el amor de su vida. “Nunca pensé encontrar tan rápido el amor de mi vida, pero dicen que cuando menos lo piensas, las cosas así suceden, de pronto y de la nada. Y mírame ahora, feliz y loca de amor por ti”, puntualizó Yailín en una de sus publicaciones.

“No sé cómo llegaste, pero desde el día en que apareciste en mi vida decidí tomar otro rumbo, ahora es imposible verme sin una sonrisa, pues desde que estás tú, parece que la llevara en mi rostro. Te amo”, concluyó Yailín en sus historias de Instagram.