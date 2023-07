Hernán Danolfo, un tiktoker que comparte videos ayudando a personas en situación de calle, conoció a Isidoro, un hombre de 75 años que vive en esa condición hace 5 meses y conmovió a millones de usuarios con la historia de su vida.

Hernán lo vio sentado en el microcentro porteño y decidió acercarse a él para regalarle una bolsita de agua caliente para tratar de hacerle frente al invierno y una sopa para comer. Isidoro reaccionó sorprendido: “No lo puedo creer, esto seguro que no es la cámara escondida, ¿no?... De este lado voy a poner ‘volver a vivir’”, indicó sobre la bolsa de agua caliente.

La historia de Isidoro que conmovió en TikTok: era traductor, tuvo un ACV y ahora vive en la calle. Foto: captura.

El tiktoker profundizó en el video sobre la vida del hombre que dejó a los internautas sin palabras y despertó la gentileza de la gente que se topó con el clip. . “¿Tenés familia?”, le preguntó Hernán e Isidoro contestó de una forma particular: “Sí y no”, dijo y pasó a explicar al notar la confusión del hombre: “Tengo familiares, pero no tengo familia”, sentenció.

A su vez, Isidoro contó cómo fue que terminó viviendo en la calle: “Estuve cinco años en un geriátrico, y después de semanas de que se murió Pepito, e internaron a Albertito, me di cuenta que cinco años de esperar a la parca, es suficiente. Agarré mis ahorros, me puse tres veces la canción ‘No estaba muerto, estaba de parranda’, me vine a Buenos Aires y me la gasté toda en un mes”.

Además, comentó que su vida normal cambió luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en 2016. “Terminaron con mi carrera de traductor porque no puedo usar el teclado” agregó y comentó que antes de vivir en la calle y el geriátrico era traductor de inglés y francés. “Ahora soy pedidor” soltó en forma de broma asegurando que no le gusta la palabra ‘mendigo’.

Isidoro se muestra de buen humor y actitud positiva frente a la vida, pero señaló que muchas veces se siente solo pero, “pero solo cuando piensa”: “No soy tan tonto para pensar mucho”.

La historia de Isidoro se viralizó en TikTok acumulando más de 3.4 millones de reproducciones y 430 mil ‘me gusta’. Incluso una marca de ropa se contactó con Hernán para hacerle llegar una campera al hombre para este invierno. Cientos de usuarios pidieron en los comentarios que el tiktoker les indique el lugar exacto donde se encuentra Isidora para poder ayudarlo.

