La hija de Jesica Cirio la rompe bailando en las redes

Jesica Cirio es la reina de la zumba en Argentina, ama bailar y divertirse al ritmo de la música. Algo que parecería le contagió a su hija Chloe. la niña de 4 años ya es toda una experta a la hora de hacer challenges de las redes sociales.

La modelo es una fiel usuaria de Instagram, cada día sube videos y fotos de su rutina diaria de ejercicios, de sus momentos más divertidos en familia y también de looks sensuales con los que enamora a sus 3.4 millones de seguidores.

Junto a Martín Insaurralde encontró el amor y formó su familia tan deseada, su hija la sigue en todas las ocurrencias, cocinan juntas, pasean y hasta se visten a la moda para convertirse en tendencia.

Y ahora también sabemos que Chloe será una gran bailarina como Cirio. Es que con toda la emoción del mundo, Jesica subió a su perfil un video en el que se ve a la niña disfrutando de un reto virtual con coreografía incluida.

Jesica Cirio comparte en Instagram momentos divertidos junto a su hija Chloe

“El primer challenge de Chloe y yo estoy que desbordo de amor!! Me encanta ver cómo ella se divierte y puede pasar las tardes bailando y disfrutando con su amiga @soyrenata.ok. Qué tal les salió?”, escribió como epígrafe.

Jesica Cirio y el dato sobre Chloe que sorprendió a todos

Jesica Cirio estuvo como invitada en el programa “A la Barbarossa” y allí reveló datos desconocidos sobre su hija Chloe, la niña de cuatro años que nació de su matrimonio con el político Martín Insaurralde.

“Chloe está demasiado tremenda”, dijo en el ciclo de Telefé la modelo y después de contar las travesuras que hace, contó que “tiene un entrenador, un personal trainer”: “Le encanta, hace trabajos de motricidad fina, entrena, corre, salta, se cuelga del árbol. Era el profe de natación de Mirko pero se nos fue a vivir a España, así que ahora tenemos otra profe”.

A lo que sumó: “Le encanta hacer actividad física, aparte a la noche duerme porque si no le cuesta. Tiene demasiada energía”.

Cirio siempre muestra su cuerpo hegemónico y confió que a su niña trata de inculcarle un mensaje sano y saludable respecto a su imagen corporal: “Estoy segura que mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud y alimentación es la cura de un montón de enfermedades. A través de mis redes trato de concientizar de que se puede comer mejor, llevar una vida saludable. No es estar marcada sino saludable. Yo soy bastante hincha con Chloe. Cuando el padre le da galletitas ella le dice: ‘papá, eso no es saludable’ y él me mira como diciendo: ‘te voy a matar’”.