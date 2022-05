La contundente opinión de Mirtha Legrand sobre el estado actual de la televisión: “Está muy zafada”

Este fin de semana, Mirtha Legrand brindó una entrevista al programa Implacables, en la que opinó acerca de cómo ve hoy a la televisión actual.

“La televisión de hoy está muy audaz, muy zafada. Hablan mucho de sexo, preguntan de todo y cosas que antes no se comentaban. Muy liberal. Yo soy de otra generación, asique pienso distinto”, expresó la diva.

Luego, le preguntaron por la fecha de su tan ansiado regreso a su histórico programa y aseguró: “Esta semana se resuelve... Voy a hacer los sábados a la noche. Estoy muy bien chicos, pero soy una señora mayor. Si el físico me diera, me gustaría hacer los dos”, finalizó Legrand.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand contó la rigurosa rutina diario de ejercicios que realiza

Con 95 años y tras haber estado encerrada en su departamento durante más de 300 días por la pandemia, Mirtha Legrand poco a poco retomó sus actividades sociales. Es por eso que ya se puso al día con la cartelera teatral de calle Corrientes, volvió a las funciones del teatro Colón, así como también a sus queridos desfiles para estar al tanto de la moda.

Las fotos del cumpleaños de Mirtha Legrand

Hace horas, la conductora dijo presente en el desfile organizado por su amigo con el que acostumbra a vestirse, el diseñador Claudio Cosano, donde incluso dio una conferencia de prensa asombrando a todos al revelar su rutina diaria de gimnasia que incluye pesas para sentirse bien, según Primicias Ya.

Ante las cámaras de AN Mediodía (América TV), las declaraciones de la diva, dejaron a todos boquiabiertos. Ni bien fue consultada sobre cómo se sentía, Mirtha se explayó: “Me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa que es grande así que voy vengo” comenzó diciendo. Luego, agregó: “Y no saben la gimnasia que hago... ¡Soy una maravilla haciendo gimnasia! Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo. Las debiera haber traído para que me vean”.

Mirtha Legrand en el desfile de Claudio Cosano

Si bien la diva aclaró que la ejercitación la realiza acostada, aseguró que levanta las piernas para ejercitarse. Asimismo destacó el cuidado médico que tiene desde hace tiempo: “Bueno tengo a Guillermo, mi kinesiólogo, que hace 3 años ya que me acompaña, así que estoy muy bien... estoy perfecta!”, concluyó Chiquita quien por estos días estaría definiendo su regreso a la televisión los sábados por la noche, mientras que los históricos almuerzos quedarían en manos de su nieta, Juana Viale.