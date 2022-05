Lali Espósito sorprendió a todos con un gran show y un cambio de look alucinante en los Premios Platino

Lali Espósito es una de las cantantes más destacadas del momento. Está pasando por un gran momento profesional en España, mientras se encuentra grabando la tercera temporada de la serie de Netflix “Sky Rojo”. Sin embargo, hace unas horas sorprendió con un gran anuncio.

Lali Espósito mostró su radical cambio de look.

La cantante argentina debutó como presentadora de los Premios Platino 2022 y decidió cambiar de look para dicha celebración: “Yo morocha, Madrid y Premios Platino” , expresó Lali en su cuenta de Instagram.

La cantante dejó boquiabiertos a todos los presentes en la alfombra roja de los Premios Latinos que la esperaban para entrevistarla. Su cambio de look fue inesperado, ya que la actriz acostumbraba en los últimos tiempos a lucir una melena rubia.

Lali Espósito junto al presentador Miguel Ángel Muñoz en la alfombra roja de Los Premios Platino

Sus seguidores se alegraron de verla con este look ya que aseguran que es el que mejor le sienta a la cantante pop. “Jefisima” “Lali morocha superior”, “Fuega” “Esa reina”, “que bien te sienta la morena”, fueron algunos de los comentarios que le dejó la actriz en su cuenta de Instagram.

Lali Espósito en la alfombra roja de Los Premios Platino

Por otra parte, Espósito no solo ocupó el rol de presentadora sin que estaba previsto que brindara un show en estos premios. Ni bien comenzada la gala, la cantante decidió salir al escenario para interpretar Disciplina, uno de sus últimos hits y apareció enfundada en un piloto engomado rojo, que sus dos bailarines se encargaron de quitarle para dejar a la vista un sensual mono del mismo color y género.

Lali Espósito vuelve a actuar en Argentina

Luego de casi tres años sin tocar, la artista anunció que volverá a presentarse con un show único, en el Luna Park los días 23 y 24 de junio. Como las entradas se agotaron en minutos, la cantante decidió agregar una función más el 27 de agosto a las el Movistar Arena para todos aquellos aficionados que no pudieron conseguir entradas.

“Gracias por la semana que me diste de lo mejor de la vida, esto no se trata solo de shows y reencuentros. También les está mostrando quién soy hoy a nivel musical y personal. Con todo lo que he aprendido, todo cambió y creó en los últimos tres años”, dijo Lali en su cuenta de Twitter.