Karina La Princesita habló de su duro presente y preocupó a sus fans: “No la estoy pasando nada bien”

Karina La Princesita hizo uso de las redes para abrirse con sus fanáticos y habló del mal momento que está viviendo. Si bien no dio mayores precisiones de qué es lo que le pasa, se mostró agradecida a su público porque gracias a la música, y sobre todo por su hija, se mantiene en pie.

El 2021 fue un año duro para la artista, contó que debió enfrentar varios juicios que le hicieron varios de sus músicos. Y a esto se suma la inminente ruptura de su última pareja, Nicolás Furman, de quien se mostró muy enamorada.

Karina La Princesita y Nicolás Furman

Pero ante las adversidades de la vida, supo aferrarse a los afectos. Contundente, la cantante de cumbia dijo que su hija, Sol (quien nació fruto de su relación con El Polaco) y su pasión por el canto “le salvaron la vida” en más de una oportunidad.

El duro descargo de Karina La Princesita en redes, del que no dio explicaciones

“Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida”, dijo Karina en una historia que subió a Instagram.

E hizo una aclaración: “Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien”.

El descargo de Karina La Princesita.

Y se despidió de sus millones de seguidores, especialmente de aquellos que la apoyan como a así también de quienes le hacen daño.

“Verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también”, sentenció la artista.