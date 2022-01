Karina La Princesita no la pasó bien el fin de semana y explotó en las redes: “Qué odio que siento”

El 2022 le traerá muchas aventuras musicales a Karina la Princesita aunque parecería que no arrancó muy bien el año laboral. Y es que debió suspender el recital previsto en Salto, Uruguay. Este domingo, la cantante actuaría en el país vecino pero un desperfecto mecánico se lo impidió.

Con mucha bronca y sin muchas herramientas para solucionar el gran inconveniente, la artista del mundo de la cumbia manifestó su angustia en las historias de su cuenta de Instagram, donde la siguen 2.6 millones de personas.

“Qué odio que siento”, escribió primero Karina y llamó poderosamente la atención de todos y luego, tomó valor para poder contar, con calma, lo sucedido mientras ya estaba encarando las rutas uruguayas.

“Bueno, Salto Uruguay, el micro que nos lleva se rompió en el camino. La empresa que nos traslada consiguió otro de reemplazo, pero no llegamos a cumplir con los requisitos pedidos en la aduana uruguaya, la cual respetamos (PCR de todos los empleados de la empresa de transporte que llevaba todos nuestros equipos, instrumentos y banda completa)”.

Y luego llegó la decisión final de la suspensión de la fecha: “Hicimos lo posible y tratamos de conseguir por todos lados, pero nadie nos pudo ayudar. Lo sentimos mucho. De más está decir que la gente de La Bambola y quienes nos llevaban a Salto, hicieron lo posible por ayudar. Lo siento mucho, estaba muy ilusionada”.

Karina La Princesita no la pasó bien el fin de semana y explotó en las redes

¿Karina la princesita sigue de novia?

Según se infiere desde las redes sociales de Karina, parecería que su corazón no está muy contento. Desde diciembre, la joven cantante de cumbia ha dado pistas de que su vida amorosa no estaría bien. en un buen punto.

En el 2021 y en la pista de “La academia”, la Princesita presentó a Nico Furman como su pareja pero algunos meses más tardes dejó ver su tristeza en diferentes publicaciones.

“Qué difícil todo... Está bien estar mal de vez en cuando. Está bien no poder con todo siempre”, escribió la blonda con varias fotografías de su rostro sin ningún rastro de una sonrisa.

Además, Karina Iavícoli reveló en “Pampita Online” que la música estaba soltera: “Así como se fue raudamente de ‘Showmatch’, sin motivos, parece que se separó de Nico Furman. No quedaron muy en claro los motivos pero ella se la pasa haciendo posteos de historias de desamor, como cuando no tenés ganas de contarlo directamente”.

Karina la Princesita ¿está nuevamente soltera?

Y este fin de semana, tras anunciar la cancelación del show en Uruguay, Karina compartió una imagen del perfil @uncafeconlibro que dice: “Lo que no cuentan de las relaciones sanas es que se construyen. No es que encuentres a una persona o a otra, y por ello todo vaya bien, es que hay que esforzarse. Hay que tener conversaciones incómodas, reconocer que hay cosas que no hacemos bien y que debemos cambiar, hay que saber remar en la misma dirección y en beneficio de la relación, no de ti mismo como individuo integrante”.

Además de mostrarse sin ánimos de nada con un videito donde solo mira a la cámara.