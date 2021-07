El juicio millonario por el que Karina La Princesita ya trabaja gratis desde hace 3 años

Hace algunos días, Karina La Princesita explotó en vivo cuando los jueces le dieron la devolución de su performance en La Academia, que ciertamente había dejado mucho que desear. La cantante se mostró disconforme por las palabras que, incluso su incondicional Ángel de Brito, le estaban dando. Ahora dio a conocer los motivos que la distrajeron y hasta reveló que este problema le dejó la cara paralizada en un momento.

Cómo comenzó contando en Los Ángeles de la Mañana, desde el momento en que estaba hablando se dio cuenta de que su actitud estaba fuera de lugar. “Yo me siento mal por lo que pasó. No necesité verme para darme cuenta de que había estado mal”, dijo. “Ese día a mí me pasó algo y mi gran problema es no poder permitirme estar mal. Yo me siento mal y no siento que vaya a poder”, continuó diciendo sobre la problemática que le quita el sueño.

La cantante contó que desde 2014 viene con una serie de cinco o seis juicios realizados por sus ex músicos. “Perdí uno el año pasado, debo un montón de plata pero bueno, estaba trabajando un montón y dije yo puedo con todo, todo bien”, dijo sobre la actitud que siempre ha decidio tomar frente a las adversidades, pero que parece no poder soportar más.

“Hace diez días me avisaron que perdí el segundo juicio. El martes me avisan que es más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el ante año pasado gratis, el año pasado gratis, este año lo estoy trabajando gratis y el año que viene, Dios quiera tenga trabajo, lo voy a tener que laburar gratis. Y me faltan todavía tres juicios más que si a este lo perdí, a los otros también”, explicó con la angustia como un nudo en la garganta.

Su reclamo a Ángel De Brito

Ya llorando, Karina le explicaba al conductor: “Estoy mal todos los días Ángel y sin embargo me paro y voy a trabajar. A mí me matiene saber que yo gano plata, que ayudo a toda mi familia y a mi staff”.

Pero fue entonces cuando apuntó contra el propio De Brito diciendo que no le sorprendería que le “clavara el puñal”. “Yo tengo se carácter y temperamento. Creo que eso fue lo que me hizo mantenerme durante tantos años en un ambiente exclusivamente masculino y llegar hasta acá”, comenzó diciendo mientras miraba fijo al conductor.

“Más allá de que este es un ambiente muy cruel, y te incluyo a vos, Ángel, y a todos. Que dicen ‘te quiero, y en cuanto te veo mal te clavo un puñal, y si te puedo pisar, te piso’. Te incluyo, te miro a los ojos y te incluyo”, le dijo sin tapujos. El conductor entonces le pidió algún ejemplo de cuando la hubiera pisoteado, pero la cantante le contestó refiriéndose a la empatía.

“Cuando eras jurado la empatía la perdías rápido vos también, te refresco la memoria”, le dijo entonces Ángel, y se dio una discusión hasta el final del programa en donde ambos se defendían y esperaban una disculpa del otro.