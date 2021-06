Karina La Princesita enfurecida dejó entrever que el jurado recibe “directivas” y que está todo arreglado

Karina La Princesita sorprendió a todos este martes en Showmatch La Academia. Es que luego de una emotiva previa en la que cantó junto a su hija y su pareja, la artista bailó disco, pero recibió críticas por su presentación y bajos puntajes de parte del jurado. Ante esta situación, la cantante se mostró enojada y lanzó algunos comentarios con los que dio a entender que ya estaba arreglado de antemano que ella fuera al duelo.

El primer cruce de Karina fue con Ángel de Brito, y desconcertó a Marcelo Tinelli y a los jurados con sus comentarios. El conductor de Los Ángeles de la Mañana primero halagó a la artista, pero luego dijo que lo que ella hizo fue “horrible”, lo que desató la furia de La Princesita.

“No se cómo no me pusiste a mi de jurado, hubiese dado devoluciones más como la gente”, le dijo la cantante a Tinelli. Y les pasó factura a todos por las notas que recibió en el ritmo anterior, lo que llamó la atención de De Brito que le preguntó: “¿Estás chupada vos?”.

Jimena Barón en su devolución también resaltó que al principio la vio muy dulce y feliz cantando con su familia, y que “de repente” la ve enojada. Y Karina confirmó el por qué de su enojo: “Sabemos que venimos a trabajar y que nos toca lo que nos toca. En general ya sabemos que hoy nos tocaba porque nunca nos tocó el duelo”

“No está eso arreglado, para nada”, aclaró la jurado ante las insinuaciones de La Princesita. Y ella siguió: “Yo podría estar sentada ahí pero sentí que me faltaba aprender un poco antes de estar de jurado. Me lo ofrecieron pero dije ‘necesito aprender un poco más’ antes de ser jurado asique vine de participante”.

En ese momento su coach intentó ayudarla y resaltó el esfuerzo de la ex del Polaco por crecer y superarse, pero Karina lo interrumpió y volvió a insistir: “Nos tocaba”.

“Mas allá de lo que te pase, nosotros no tenemos ninguna directiva y me parece que bailas muy hermoso, pero hoy estuviste perdida”, dijo Jimena. Y ella le respondió de forma irónica: “Gracias, yo estuve ahí sentada y sé que no hay directivas” y miró fijo a los ojos a Marcelo Tinelli.

Una vez que terminó de escuchar las devoluciones, volvió a tener un gesto que llamó la atención, al decir que se quería ir. “¿Me puedo ir o me tengo que quedar ahí sentada? Tengo cosas que hacer, tengo shows también viste... no es que estoy acá y ya está”, cerró y se sentó con el resto de los participantes.