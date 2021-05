Un romántico: Nico Furman le dijo al aire a Karina la Princesita que la ama

Karina la Princesita se presentó el lunes en La Academia. Un debut que estuvo acompañado por sus seres queridos quienes fueron a hacerle el aguante a la cantante al piso de Tinelli. Entre los seres queridos estuvo Nicolás Furman, su novio desde hace un año y medio.

Él ostenta un perfil muy bajo y no suele hablar en los medios. Pero Los Ángeles de la Mañana logró la ansiada nota donde Nico se refirió a su novia y a su desempeño en la pista. Sin dudarlo le dijo que la ama ante la mirada atenta de miles de personas.

“Me encantó (lo que hizo). Me pareció que salió todo bien. Yo no entiendo mucho de baile, pero me encantó”, aseguró el enamorado novio a Maite Peñoñori, sobre el arranque de la Princesita en la pista de Marcelo Tinelli.

Ya en el set de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le consultó a la cantante: “¿Vos lo amás?”. A lo que ella contestó sin dudar: “Sí, ya le digo que lo amo”.