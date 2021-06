Amor en el aire de La Academia: Karina la Princesita y Rocío Marengo hablaron de sus novios y del futuro que les espera

El bichito del amor le picó a Marcelo Tinelli y se la pasó toda la gala de la noche anterior cuestionando sobre los amores y desamores de sus participantes. Aunque bien puede ser una técnica para subir ese rating que no llega a los dos dígitos desde hace tres programas, muchos datos han quedado revelados al aire y parece que el amor intoxica el aire de La Academia. Entre las participantes, Karina La Princesita confesó que a pesar de estar muy enamorada le dio una fuerte advertencia a su actual pareja.

Desde hace siete meses se encuentra de novia con Nicolás Furman, a quien conoció cuando ya iba terminando su participación como jurado del Cantando 2020. La cantante decidió llevarlo a su presentación en Showmatch, por lo que le dio pie al conductor para consultarle sobre su estado actual. “¡Qué bueno que lo trajiste a Furman! Hace un año que estamos hablando de él. ¿Sé porta bien, Karina?”, le preguntó.

Mirando a su pareja dijo: “Súper, por ahora”. Pero casi inmediatamente, aclaró que ya le hizo una advertencia hace un tiempo: “Si se porta mal, ya está avisado que no hay chance, no hay dos oportunidades. Es una y ya”.

“¿La infidelidad no la tiene permitida?”, le preguntó Tinelli. Sin chance de posibilidad, Karina contestó: “Yo no soy del poliamor. Lo respeto, pero no lo elijo”. Por su parte, Nicolás también dio su negativa en lo que se refería un permitido por parte de la cantante.

La confesión de Rocío Marengo

Luego de este episodio, quien se llevó la atención fue Rocío Marengo, que ya lleva siete años en pareja con Eduardo Fort. Desde hace días que la modelo viene confesando distintas cosas sobre su relación en los medios, desde sus peleas a su deseo de ser madre, pero lo que dijo en La Academia superó lo anterior.

Rocio Marengo y Eduardo Fort ya llevan siete años en pareja. Google

“Fue un flechazo. El restaurant cerró y nos fuimos a otro y en ese trayecto escuché que él le decía a su amigo que se casaba conmigo”, contaba en Intrusos cuando fue consultada sobre la primera vez que se vieron, en un restaurante de Cañitas. Pero sobre la actual posibilidad de una ceremonia formal, ella fue muy específica sobre como estaban las cosas.

“¿Estas esperando casamiento de Eduardo?”, disparó Tinelli. Y ella reveló lo que pasa con Eduardo: “Pasa que yo le pedí y él me dijo que no”.