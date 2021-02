Karina La Princesita confesó que engañó a El Polaco por despecho

A punto de debutar en “Academia 2021” (El Trece) Karina La Princesita disfruta de su gran momento profesional y amoroso. Hace algunas semanas la jurado del Cantando sorprendió con algunas declaraciones sobre su vida privada en “LAM” (El Trece).

La cantante comentó: “Yo fui infiel. No voy a decir con quién, pero sí. Fue hace mucho. Fue merecido igual”, comentó en el ciclo de Ángel De Brito sin dar demasiados detalles de quién fue el destinatario del comentario.

Por estos días, la madre de Sol visitó a Florencia Peña en su programa de Telefé y la conductora del ciclo no pudo evitar volver sobre las declaraciones de la artista y su engaño amoroso.

En el “Cuestionario Intragable” y con la amenaza de comer unos cuernitos de grasa bañados en salsa de pescado y pimiento Peña fue directo al grano y preguntó a su invitada: “¿Fuiste alguna vez infiel?”.

Inmediatamente la rubia exclamó al ver la prenda si no contestaba: “¡Más cuernos, no! Ya me comí demasiados, un montón”, comenzó diciendo y luego agregó: “Engañé al Polaco. Pero él lo sabe, y de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo…Lo hice por despecho y me arrepiento, me di cuenta de que no tenía que ser como la porquería que tenía al lado. Comportarse como el otro no me llena, salvo que tuviera ganas de hacerlo porque sí. Yo me arrepentí, no me sentí bien”, dijo pensativa.

“Se terminó enterando porque como no tenía experiencia, no lo supe hacer bien. Lo hemos hablado un montón con el Polaco, él sabe todo. Después nos peleamos, pero igual… ¡después de eso volvimos! Éramos chicos”, finalizó divertida.