Juliana brindó información del afuera, Gran Hermano la expuso frente a todos y será sancionada

Juliana fue la primera exparticipante que regresó a la casa de Gran Hermano por el voto de sus compañeros en la gala de repechaje. Pero a pocas horas de su reingreso, la joven oriunda de Venado Tuerto rompió con las reglas del juego y le llamaron la atención frente a todos, dejándola expuesta y será sancionada.

Maxi fue quien más celebró el ingreso de Juliana, con quien mantiene un romance desde los primeros días en el reality. Ambos se enamoraron casi a primera vista y se unieron en juego, pero la joven fue eliminada por sus compañeros por actitudes que no cayeron bien en la convivencia.

Juliana regresa a la casa de Gran Hermano por el voto de algunos de sus compañeros.

Juliana estuvo varias semanas afuera y conoce en detalle todo lo que ocurrió adentro de la casa y las repecusiones en el público, que sigue de cerca el programa cada noche por Telefe y a través de PlutoTV.

Para sorpresa de muchos, fue la elegida por el voto de Maxi y del Conejo para volver al reality. Fue la primera exparticipante que pudo regresar por el clásico repechaje y en pleno conocimiento de que no puede contar ni deslizar ningún tipo de información.

Juliana compartió con Maxi información que la puso en aprietos

Sin embargo, a menos de 24 horas de haber vuelto a la casa más famosa del país, rompió con la regla de oro de no decir ni comentar nada del afuera al hablar con su pareja.

Juliana y Maxi estaban tomando mates en la galería y en la charla le aseguró que intentó hacerle llegar mensajes. Además, el cordobés le sacó el tema de la secuencia en la que Coti levantó una pelota con información que lanzaron desde afuera y que le valió una sanción.

“Me contó Julieta hoy, lo que le agarró... qué boluda”, se la escucha decir a Juliana. Y Maxi aprovechó para obtener algo más de información. “Por eso...” empezó a decir. “Le anularon el voto”, concluyó la frase Juliana, contándole al cordobés algo que nadie sabía entre los competidores.

En ese momento, la voz de Gran Hermano interrumpió la conversación para llamarle la atención por no cumplir con la premisa de no pasar información que ella conoce del afuera. Y no solo quedó expuesta con sus compañeros sino que ella se expuso a una dura sanción de GH.