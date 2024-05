Cristina Kirchner criticó la Ley Bases y cuestionó la macro del gobierno: “El superavit es trucho”

Cristina Fernández de Kirchner reapareció esta tarde en un acto público, donde criticó el proyecto de la Ley Bases que empezó a discutir el Senado y también cuestionó la estabilidad en las cuentas públicas que el presidente Javier Milei dice estar alcanzando. “El superávit es trucho”, afirmó la expresidenta de la Nación y argumentó que el Estado nacional está “reperfilando las deudas con las energéticas con un bono en dólares”.

“El presidente debería abandonar esa costumbre de andar por el mundo hablando tonterías”, le dijo Cristina Kirchner a Javier Milei, quien en la madrugada estará arribando al país tras viajar a Los Angeles para participar de una cumbre con empresarios y financistas.

Cristina Kirchner inauguró este martes en el Instituto Patria el “Salón de las Mujeres del Bicentenario”, para recordar a las figuras apartadas de la Casa Rosada por el gobierno de Milei, cuando un salón similar fue rebautizado “Próceres Argentinos”.

“Pero hay otros problemas graves que tiene la Patria”, dijo Cristina Kirchner, para dejar a un lado los homenajes y entrar en la actualidad. Criticó el aumento en las tarifas de los servicios públicos “porque los contratos están dolarizados”. Dijo que se suspendieron los últimos aumentos “porque iban a ser impagables para la gente, para los comerciantes, las industrias, los municipios y las universidades”.

Cristina Kirchner durante un acto en el Instituto Patria, donde inauguró el Salón de las Mujeres del Bicentenario”. Foto: Prensa del Instituto Patria

“El gran reperfilador, Toto Caputo, esta vez reperfiló deudas de energéticas con un bono de deuda en dólares. Vuelven a convertir gastos corrientes en pesos en deuda dolarizada”, criticó,, además, para insistir que el “superávit es trucho” por las deudas no canceladas que posterga el gobierno.

Cristina Kirchner recordó un diálogo con Milei en la ceremonia de asunción: “Por más que el presidente se enoje tiene que dejar de andar hablando tonterías por el mundo, sobre el comunismo, sobre el socialismo. El Muro de Berlín se cayó. Ya se lo dije el día que asumió: ‘Presidente, colóquese a mi izquierda’. ‘No, a su izquierda es imposible’. ‘No vaya a creer; cuando se siente en el Sillón de Rivadavia se le van a caer un montón de prejuicios’”, contó la expresidenta.

Cristina Kirchner cuestionó la Ley Bases en sus aspectos legales. “Cuando nosotros recuperamos YPF no contraté PDVSA sino Chevron y lo hicimos con esta legislación vigente. Yo no reformé ningún contrato o ley y hoy YPF tiene récord de producción en Vaca Muerta”. Atribuyó las contradicciones detectadas en el proyecto de la Ley Bases aprobado en Diputados con el que llegó al Senado, “a los distintos estudios jurídicos que meten las manos” para respaldar legalmente presuntos negocios.

La expresidenta dijo que la Ley Bases promueve una “economía extractivista, que necesita saldos exportables”. Mencionó que en el último año la caída de la producción de carne vacuna fue del 19 por ciento. “Pero en el primer trimestre del año exportamos un 21 por ciento más: se produce menos y se exporta más porque se come menos carne”, explicó.

Sobre el capítulo minero que impulsa el proyecto, mencionó que esa actividad tiene poco impacto en la creación de empleo. “No alcanza para 47 millones de argentinos”.

“Todos los argentinos deberían estar preocupados por la Ley Bases. Quiero referirme a un capítulo, al que llamo el ‘Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo 21: economía extractivista sin valor agregado. ¿Con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Bueno, nosotros la maquinita no la tenemos ¿Con qué dólares vamos a sostener el desarrollo de las industrias? O a lo mejor quieren que sigamos endeudados eternamente. Porque que alguien me explique cómo vamos a dejar la energía de esta manera, olvidándonos del autoabastecimiento interno”.

Cristina Kirchner continuó con las preguntas: “¿Cuál es el modelo que nos están planteando? Un modelo que va a condenar a los argentinos, una vez más, a la desocupación que ya empieza a visualizarse y que va a ser más profunda, porque todos sabemos que son las pymes que es la industria, que es el comercio el que genera mucha mano de obra”, dijo.

Salón de la Mujeres

El 8 de marzo pasado, justo el Día Internacional de la Mujer, el gobierno nacional decidió renombrar el “Salón de las Mujeres” (inaugurado en las presidencias kirchneristas) por el de “Próceres argentinos”. Aquel día, Karina Milei difundió un video bajando los cuadros de las mujeres homenajeadas y colgando en su lugar los retratos de San Martín, Belgrano, Alberdi y Sarmiento, entre otros.

“Veo acá que hay muchas mujeres que son feministas y todos saben que yo no soy una militante feminista. Digo esto porque se esgrimió un falso argumento para cambiarle el nombre al Salón de la Mujer”, dijo Cristina Kirchner esta tarde. Valoró la diversidad ideológica de las mujeres homenajeadas y mencionó especialmente a “Victoria Ocampo, ícono del antiperonismo”. “Algún días todas ellas volverán a la Casa Rosada”, afirmó la ex presidenta.

Las mujeres homenajeadas son Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas.

Antes del acto en el Patria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a la pulseada por los símbolos. Anunció en las redes sociales el nombre que el gobierno definió para el Centro Cultural Kirchner: “Palacio Libertad. Fin”, escribió. En marzo pasado, Adorni había anunciado la decisión presidencial: “Se ha decidido finalmente cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre”. No está claro, sin embargo, cuándo procederá el gobierno oficialmente a renombrar al viejo edificio del Correo, ubicado en el bajo porteño, entre Luna Park y la Casa Rosada, puesto que necesita una ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Previo a la confirmación de hoy del nombre “Palacio Libertad”, en Casa Rosada habían trascendido distintos nombres, entre ellos, los del escritor Jorge Luis Borges y el de los ex presidentes, Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca.

El CCK remodelado fue inaugurado en mayo de 2015 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta de la Nación eligió el nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón para inaugurar el “Salón de las Mujeres del Bicentenario” en el Instituto Patria.