Coti rompió con las reglas de Gran Hermano y complicó su juego: cuál fue la dura sanción que recibió

Coti es una de las jugadoras más picantes de esta nueva edición de Gran Hermano y de las que más da qué hablar tanto adentro como afuera del juego. La joven correntina entró al reality a darlo todo, cueste lo que cueste, por lo que sus actitudes y formas de actuar la pusieron en más de una oportunidad en la cuerda floja.

La participante de GH fue sancionada este miércoles, por segunda vez, por romper con las reglas del juego. Es que Coti levantó una pelota que lanzaron desde afuera de la casa con un mensaje que iba dirigido a ella, algo que los “hermanitos” saben que está terminantemente prohibido.

Coti rompió con las reglas del juego de Gran Hermano.

En un recorte que pasaron en vivo en la gala del repechaje del programa, se pudo ver cómo la joven de 21 años recoge una pelota que cayó al jardín, sabiendo que no podía hacerlo y pese a la advertencia de sus compañeros.

Constanza estaba en el sauna junto a Ariel, El Conejo y Maxi. Fue en ese momento que por la ventana ve que la pelota llevaba su nombre y no dudó en salir a ver de qué se trataba.

Ariel le gritó que no lo hiciera, pero Coti levantó la pelota, leyó lo que decía el papel que llevaba envuelta y luego compartió con el resto de sus compañeros el mensaje del exterior que la dejó pensando: “Coty, Martina es la única que te banca afuera para sacar a J (Julieta)”.

Coti rompió con las reglas del juego de Gran Hermano.

La sanción de Gran Hermano a Coti que cambió el juego

Los participantes de Gran Hermano votaron este miércoles cada a uno a un compañero de los que fueron eliminados para que pueda regresar a la casa, pero solo uno de ellos tuvo la posibilidad de ingresar por segunda vez a la casa más famosa del país.

Sin embargo, Coti fue la única de sus compañeros que no pudo votar y tampoco pudo decir a qué excompañero quería nuevamente en el juego. Es que la joven fue sancionada por Gran Hermano, quien le negó el beneficio de elegir a un exparticipante.

“Hoy recogiste una pelota que fue arrojada desde afuera y leíste el mensaje que llevaba escrito. Algo que, como ya sabías, está prohibido”, le advirtió Gran Hermano y allí le comunicó que no tenía permitido votar.

“Me gustaría decir que siento que hace unos días me vinen tratando de mala persona y mala mina por cómo juego. Me parece que eso está fuera de lugar porque las personas que entraron sabían que venían a jugar”, dijo visiblemente molesta tras la dura pelea que tuvo con Romina y Julieta luego de que le hizo la nominación espontánea a dos de las chicas de la casa.