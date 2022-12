Daniela de Gran Hermano liquidó a Thiago luego de ver los videos donde hablaba mal de ella

Gran Hermano está al rojo vivo y día tras día los concursantes cambian sus alianzas y rivalidades. Alguien que abandonó la casa anoche fue Daniela y en el Debate de GH se enteró de todo lo que no pudo ver.

La joven se mostró decepcionada al enterarse que Thiago, su pareja dentro del reality, habló de más sobre su persona y causó polémica.

Thiago y Daniela en la casa de "Gran hermano". (Capura "Gran hermano")

En medio de su entrevista con Santiago del Moro y los panelistas del reality, pudo observar el tape en el que observaba los dichos de Thiago, que expresó: “Es re buena pero hay veces que se comporta como Coti, no me gusta. Medio caprichosa”, comentó en primer lugar el participante oriundo de González Catán en una charla con Nacho. Además, junto a Conejo, reflexionó: “La estoy aguantando hasta que no dé más. No estoy enganchado, me gusta pero hasta ahí nomás”.

Esto no le cayó para nada bien a Daniela, quien se puso a llorar en medio de la transmisión: “Evidentemente me equivoqué. Hablamos pero me decía otra cosa, no me decía todo eso”, comentó con malestar la joven apodada como “Pestañela”. Además, recordó cómo empezó su vínculo con el muchacho: “El primer mes y medio, Thiago estuvo atrás mío todo el tiempo. Yo le decía que no por la diferencia de edad, porque se iba a ver feo, un mes estuve diciéndole que no”.

Cómo será el repechaje y la vuelta de exparticipantes a Gran Hermano

Gran Hermano recibirá en esta edición a dos de los participantes que fueron eliminados por el voto del público.

Santiago del Moro informó en el Debate que al menos dos exjugadores ingresarán a la casa más famosa del país. Uno lo hará por decisión de los participantes que están en carrera y otro por el voto del público.

“Ellos no saben que el miércoles, en vez de nominar para ver quién se va, van a votar en vivo para ver quiénes de los ex participantes regresan”, comentó del Moro, dando la posibilidad de que Martina, Mora, Juan, La Tora, Juliana, María Laura “Cata”, Agustín o Daniela sean los nombres de quienes ingresen nuevamente a la casa. En tanto que Tomás Holder, se habría bajado del repechaje por un viaje que realizó a México.