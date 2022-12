Daniela fue eliminada de Gran Hermano en un duro duelo con Julieta y Thiago no la despidió

Por los festejos del triunfo de la Selección Argentina, la gala de eliminación de Gran Hermano se pasó para este lunes. Julieta, Romina y Daniela fueron quienes quedaron en placa por el voto de sus compañeros y la nominación espontánea de Coti, quien fue por las chicas para salvarse ella y al Cone.

Apenas comenzó el programa, Santiago del Moro ingresó a la casa y dio la noticia de que sacaba a una de las tres de la zona de riesgo porque era la menos votada por el público.

Para sorpresa de muchos, fue Romina quien recibió menos votos negativos de las tres, ya que recibió el 7,97% de los votos en contra.

“Feliz, muy sorprendida y agradecida con la gente. No puedo explicar lo que se siente de que hay mucha gente que me apoya”, dijo emocionada la exdiputada de 34 años y madre de tres hijas de diferentes edades.

Por lo que la placa final se modificó y la decisión final quedó entre Julieta y Romina. El públicó debió decidir entre ambas participantes para que abandone el juego.

Fue recién al final del programa del lunes que se supo la decisión de la gente. Como era de esperarse, por los comentarios en las redes de los últimos días, Daniela fue la novena eliminada de Gran Hermano con el 73,29%. En tanto que Julieta recibió el 26,71% de los votos.

El desconsolado llanto de Daniela tras quedar nominada con sus amigas en Gran Hermano

Después de haber quedado nominada junto a sus amigas, Julieta y Romina, Daniela vivió la previa de la clásica fiesta que hacen en Gran Hermano 2022 todos los fines de semana con las emociones a flor de piel.

Con lágrimas en los ojos, la participante se confesó frente a sus compañeras: “Ju, necesito que nos ayudemos entre nosotras. Escuchame, las dos estamos mal y si una quiebra, la otra va a quebrar”, comenzó diciendo, al ver a Juli también angustiada.

“Necesito que no llores y que seas fuerte. Lo voy a hacer por ustedes y no voy a llorar por lo que siento por ustedes. Yo voy a hacer toda la fuerza del mundo para no llorar, que eso para mí es un montón”, agregó, mientras Romina y Camila “la nueva hermanita” la contenían.