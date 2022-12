Cuál es el retoque estético que se hizo Daniela de Gran Hermano y es viral

Desde que Daniela ingresó a Gran Hermano, comenzó a llamar la atención su estilo de moda y su belleza. Luciendo con orgullo accesorios y cuidando sus pestañas y uñas, se ha convertido en una de las mujeres más llamativas del nuevo ciclo.

Daniela Celis es, sin lugar a dudas, la participante más coqueta de la casa de Gran Hermano, incluso superando a Coti o a Julieta, que con su frescura, muestra que se puede competir y conquistar a miles de personas.

Daniela, que a los 26 años ya mostró un estilo propio, no será nunca vista sin maquillaje, pues pasó por una larga lucha para ser aceptada en su entorno. Además de usar maquillajes y cremas, tiene operaciones que le dan el cuerpo que hoy presume,

Al momento de presentarse en la casa más famosa del país, Daniela Celis dijo orgullosa que la operación de las lolas le cambió la vida: “Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”. Además agregó que “operarme las lolas me cambió la vida”.

Este es el retoque estético ue se hizo Daniela de Gran Hermano.

Daniela de Gran Hermano tenía un plan B

En caso de no lograr ser reconocida y linda, como siempre anheló, Daniela confesó haber pensado en estudiar.

Con GH, la joven ha ganado un reconocimiento por su belleza y origen humilde, pero siempre se interesó por la moda y la belleza. En el 2018 ya había empeazado a verse la Daniela que conocemos ahora.