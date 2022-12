Gran Hermano: la dura pelea entre Coti y Conejo que terminó con insultos y llanto

En Gran Hermano 2022, tras varias escenas de celos de Coti hacia el Conejo, tuvieron una fuerte pelea que terminó con llantos e insulto previo a votar por quién querían que entre en el repechaje.

Coti decidió darle la espalda a las mujeres de la casa y la semana pasada, ejecutó lo que fue su “traición” al hacerle la espontánea a Daniela y Julieta.

Tras esa jugada de la correntina, este martes discutió a los gritos con Julieta y Romina, quienes la acusaron de traidora.

Este distanciamiento provocó en Coti aún mayor celos por parte de las chicas con su novio Conejo, con miedo de que se lo “quiten”.

Pero esta vez las escena de celos de Coti colmaron la paciencia del Conejo. El motivo de los celos en esta ocasión se dieron a partir de una charla de Alexis con Romina sobre su historia familiar.

Coti y el Conejo, pareja estratega de "Gran hermano". (Captura "Gran hermano")

De lejos, Coti miró con malos ojos y se lo llevó a él al patio para reprochárselo, lo que terminó de molestar a Alexis.

“La verdad es que a mí me molesta, no lo voy a ocultar y no tengo por qué ocultarlo”, le dijo, a lo que él respondió que “no me molesta, me parece una pelotudez”.

Coti subió la apuesta y le dijo: “si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola”. Inmediatamente, se paró y se sacó la cadenita que él le había dado.

Entonces, él, molesto, le soltó: “No contés más conmigo en nada y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode, así que hacé lo que vos quieras, pelotud... de mierd...”.

Luego, ambos terminaron llorando, cada uno en un ambiente distinto, mientras en la casa se esperaba por la votación del repechaje.

Repechaje en Gran Hermano: Juliana regresó a la casa gracias al voto de sus compañeros

Este miércoles fue una gala especial en Gran Hermano y los participantes que aún siguen en el reality, excepto los nuevos, eligieron a quién de sus excompañeros querían de nuevo en el juego.

Entre ocho de los nueve eliminados, le dieron una segunda oportunidad a Juliana para que vuelva a la casa más famosa del país.

Juliana de Gran Hermano regresa a la casa

Tras un duro empate, en el que tanto Daniela como Juliana recibieron tres votos de sus compañeros, finalmente la joven oriunda Venado Tuerto fue quien regresó al reality más famoso del país.

La definición estuvo a cargo del líder de la semana. El Conejo tuvo que decidir entre las parejas de sus amigos, por lo que quedó entre la espada y la pared a la hora de elegir si ayudaba a Thiago o a Maxi.

El cordobés optó por darle una alegría a su coterráneo, ya que Juliana abandó el juego semanas antes de que Daniela.

María Laura “Cata”, Daniela, Martina, Agustín, Mora, La Tora, Juliana y Juan estuvieron durante todo el vivo con sus valijas expectantes ante los votos de cada uno de los jugadores y a la espera de ser elegidos para ingresar al juego.

Tras el ingreso de Juliana, el resto de los exparticipantes tiene una chance más, ya que cuentan con el voto del público.

Ahora la gente será quien decida y el más votado será quien entre de nuevo a la casa el próximo lunes.