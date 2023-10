Joaquín, el niño pastelero, anunció con un emotivo posteo que se retira de la pastelería y dio las razones

Joaquín Nahuel, el niño pastelero de 11 años que había ganado popularidad en las redes sociales gracias a su talento en la pastelería, compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. En esta publicación, reveló los altos costos de los ingredientes necesarios para hacer sus creaciones y anunció una decisión dolorosa para su negocio.

En su post, Joaquín compartió: “Miren gente me sale $8.960″ los ingredientes de dos mini tortas. El joven pastelero señaló que vende cada una de estas tortas por solo $2,000 a $2,500, lo que no le permite cubrir ni siquiera los costos de los ingredientes. También mencionó los altos gastos de envío entre General Rodríguez, donde vive, y Merlo, que ascienden a $2,500 a $3,000 debido a la distancia.

Joaquín expresó su desilusión, mencionando que gasta más dinero en los insumos de lo que obtiene en ganancias. “No vale nada lo que hago. Gasto más de lo que gano” escribió en la publicación.

“Cuando tengo que comprar materia prima que tengo que ir a capital pago más de $10.000 para traer todo”, agregó para luego pedirle a sus seguidores que si alguien estaba interesado en hacerle los envíos que se comunique con él.

Foto: Instagram @joaquinn5084

Finalmente, tomó la triste decisión de no hacer más tortas para vender. Sin embargo, prometió a sus seguidores que esta no era una despedida definitiva.

Pocas horas después publicó una historia en su cuenta de Instagram, asegurando que se tomará un tiempo para acomodarse: “Ya no van a ver muchas cosas de pastelería, pero sepan que no abandono. Me voy a acomodar por un tiempo y voy a volver ya más preparado. No me abandonen”, escribió.

Foto: Instagram @joaquinn5084

Wanda Nara se juntó con Joaquín Nahuel, el niño pastelero

Wanda Nara había compartido en sus historias de Instagram que le iba a comprar una torta a Joaquín Nahuel, el niño pastelero que es furor en las redes sociales, para el festejo de cumpleaños de su hijo Coqui. Pero eso no ocurrió y en las redes la destrozaron.

Así fue que la mediática anunció que celebrarían en familia con la torta encargada al famoso niño pastelero.

"Pedido entregado", expresó Joaquín en su cuenta de Instagram

Finalmente, y tal como había prometido después de las críticas, Wanda se reunió con Joaquín en la casa de nene en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, donde retiró su pedido.

Wanda Nara compartió en Instagram su encuentro con Joaquín Nahuel

“Por fin llegó el miércoles. Fue hermoso conocerte @joaquinn5084 a vos y a tu familia! Nunca dejes de luchar por tus sueños”, comentó la empresaria en un posteo de Instagram en el que compartió fotos de su encuentro.

SEGUÍ LEYENDO: