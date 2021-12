Wanda Nara no cumplió con su palabra y dejó al pequeño pastelero con la torta casi lista

Hace algunas semanas, se conoció la historia de Joaquín Núñez, el niño quemado que, para juntar dinero para una cirugía reconstructiva en Estados Unidos, vendía tortas a través de las redes sociales.

Víctima de los haters en Twitter, el pequeño pastelero decidió dar de baja se cuenta pero finalmente desistió por recomendación y apoyo de su madre y de los tantos fanáticos que se fascinaron con la historia del pequeño.

Redes de Chusmeteando1

Uno de ellos fue Wanda Nara quien no dudó, desde Francia, escribirle a Joaquín y anticiparle un pedido para un festejo en nuestro país.

Redes de Chusmeteando1

“Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina”, dijo la rubia desde su cuenta de Instagram y agregó: “Sos un ejemplo para cualquier niño del mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños…puedes lograr todo lo que soñas”.

Los seguidores de la rubia aplaudieron el gesto a la espera de la llegada de Wanda a Argentina y el festejo de cumpleaños.

Redes de Chusmeteando1

Llamativamente, la cuenta “Chusmeteando1″ publicó en sus historias los festejos del hijo de la mediática y un saludo, desde Francia, de Mauro Icardi.

Con una fiesta temática, muchos seguidores se preguntaron si la torta era de Joaquín y uno consultó si Wanda se había contactado con la mamá del pastelero: “No me contestó Wanda por eso no hice nada”, dijo la mujer para sorpresa de todos.

Redes de Chusmeteando1

Hasta el momento, la empresaria no salió a aclarar ni a explicar por qué razón no colaboró con Joaquín tal como lo anticipó en sus redes.

Muchos usuarios de Instagram se mostraron molestos porque creen que todo fue una movida de prensa de la hermana de Zaira Nara para seguir vigente en la prensa.