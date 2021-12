Wanda Nara le pidió al nene pastelero que haga la torta para el cumple de uno de sus hijos en Argentina

Hace algunos días se conoció la historia de Joaquín Nahuel Escobar, el nene pastelero de General Rodríguez que vende sus tortas en las redes sociales para costear una operación reconstructiva que necesita realizarse con urgencia.

El pequeño se quemó luego de rociar con alcohol unas brasas que terminaron dejándole el 25 del cuerpo quemado.

Redes de Wanda Nara

Ahora y con la ayuda de la gente, el chico se hizo tan popular que fue atacado por los haters en las redes sociales y su madre decidió dar de baja la cuenta: “¡Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado. Yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal. Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, dijo la madre del pastelero.

Apoyado por actrices como Jimena Barón y la China Suárez, Joaquín volver a la red del pajarito y a través de un video comentó: “Decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño, que voy a darle para adelante”.

Frente a este nuevo desafío, el pequeño recibió un pedido directamente desde París para ser entregado en Argentina. Wanda Nara no dudó en solidarizarse con la historia y empática le escribió a Joaquín y le dijo: “Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina”, comenzó diciendo la rubia y luego agregó: “Sos un ejemplo para cualquier niño del mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños…puedes lograr todo lo que soñas”, cerró la rubia confirmando su llegada al país.