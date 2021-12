Joaquín Nahuel, el niño pastelero, sortea su bicicleta para comprar juguetes para comedores y hospitales

Joaquín Nahuel, el niño pastelero, organizó un sorteo para comprar juguetes destinados a hospitales y comedores. El objetivo del pequeño influencer es entregar dichos juguetes el día de los Reyes Magos.

Con un video publicado en sus redes sociales, Joaquín contó que la rifa iniciará el 25 de diciembre y concluirá el 5 de enero del 2022.

“El primer premio es mi Play dos, el segundo premio es mí bicicleta y el tercero es un autito a control remoto o una cocinita grande”, explicó el chico conocido por publicar sus avances en la pastelería.

“Todo lo recaudado será para comprar juguetes para los chicos de los comedores y hospitales. Si entre todos ayudamos podemos hacer que los chicos sigan creciendo”, concluyó.

En total van a ser 300 números por un valor de $200 cada uno. Para comprarlos hay que hacer una transferencia al celu de Joaquín que está publicado en sus redes sociales. “Si tienen juguetes que no usen también sirve”, agregó.

Al ver que todos los premios eran objetos del propio Joaquín muchos usuarios se preocuparon por el niño. “No se hagan problema por mis cosas yo las puedo tener más adelante pero hay nenes que no”, respondió.

Joaquín Nahuel y la aclaración sobre Wanda Nara

Esta semana Joaquín estuvo en todos los portales por una situación ligada a la recién llegada a la Argentina, Wanda Nara. Ocurre que la mediática le había pedido una torta para festejar el cumpleaños de uno de sus hijos.

Fiel a su estilo, Wanda hizo el pedido a través de sus redes. Sin embargo, cuando los seguidores de Joaquín le preguntaron qué había pasado con el pedido de la esposa de Mauro Icardi, él dijo que no le habían respondido.

A raíz de esto, se armó una polémica y poco tiempo después la propia Nara aclaró en Instagram que iban a festejar cuando Icardi llegara a la Argentina, con uno de los pasteles de Joaquín.

Posteriormente, el niño dijo en su perfil de la misma red que él no había mandado al frente a nadie y pidió que no dijeran mentiras. “Me están mandando mensajes diciendo que yo denuncie a Wanda Nara porque no me compró la torta y yo no dije nada”, dijo.