Nicole Neumann se conmovió con el nene que hace tortas y le pidió ser su amiga

Joaquín Nahuel, el pequeño pastelero que se ganó el corazón de los argentinos, no para de sorprender con su historia. Es que en sus redes mostró que llevaba merienda para compartir con sus compañeros de la escuela, pese a que ninguno le habla ni tiene amigos, lo que conmovió a Nicole Neumann.

El niño que hace tortas y las muestra a través de sus redes sociales, compartió una imagen en la que se ve una bolsa llena de paquetes de galletas, las que feliz llevaba a su escuela para compartir. Era un día especial y él llevaba merienda especial para sus compañeros.

Pero lo que parecía ser una historia feliz, tocó el corazón de muchos. Es que Joaquín contó que sus compañeros no le hablan y eso movilizó a los usuarios de Twitter, lugar en el que el niño comentó esta cruel situación.

Joaquín Nahuel compartió un mensaje que conmovió a todos: “No se pongan mal”

Joaquín Nahuel

“¡Me voy al cole! Hoy fiesta de fin de año, chauuu. Me llevo todo esto y abajo hay más jeje... ¡esto es para compartir!”, escribió. Y resaltó: “No tengo amigos, y mis compañeros no me hablan, ¡pero yo igual llevo!”.

Ante las consultas de los usuarios acerca de por qué no le hablaban, el niño respondió: “¡Pero no me importa! Mis tortas, mis hermanos y ustedes son mis amigos. No se pongan mal, no es tan malo. Tengo mis mejores amigos que son mis hermanos, y amigos de todo el mundo”.

El tuit de Joaquín Nahuel

Nicole Neumann y su gesto hacia Joaquín Nahuel

La noticia llegó a oídos de Nicole Neumann y, así como Wanda Nara intentó solidarizarse, la modelo escribió en sus historias que a ella le gustaría ser amiga de Joaquín.

“Yo quiero ser tu amiga”, escribió la panelista de Los ocho escalones del Millón (Eltrece) y sumó un corazón en la publicación que realizó en sus historias de Instagram.