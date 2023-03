Jey Mammón habló con Ángel de Brito y fue contra la denuncia de Lucas Benvenuto: “Miente en la edad”

La palabra de Jey Mammón es la más buscada desde que se conoció la denuncia por abuso sexual infantil que recibió en 2020. Lucas Benvenuto lo denunció por haber abusado de él cuando tenía 14 años y Ángel de Brito consiguió declaraciones de quien sería el victimario.

En LAM (AméricaTV), De Brito contó que se comunicó a través de WhatsApp con el actor y le consultó por el tema. Fue a través de mensajes que Jey aseguró que Lucas Benvenuto miente en su denuncia y en un dato clave.

“Cuando el jueves escuché a Jorge Rial contar en la radio con nombre y apellido que la denuncia que había hecho este chico en la televisión en forma anónima se refería a Jey Mammón, y dijo tener parte de la denuncia, le escribí a Jey”, explicó el conductor de LAM.

“Como no estuve estos días en el programa por el casamiento de Lizy y la mudanza que hice el viernes, le escribí el mismo jueves”, contó el periodista.

Ángel de Brito apuntó contra Jey Mammón y no se guardó nada

“Le pregunté cómo fue el tema y les voy a leer textual lo que me respondió. Más allá de que me pidió que no dijera que hablé con él. Poco me importa su pedido. Voy a leer los textuales que me mandó”, dijo visiblemente molesto con la situación.

“‘Miente en la edad’, fue una de las cosas que me dijo. Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas. A pesar de que lo conozco de cumpleaños, de haber compartido años de canales, programas, charlas, un bailando que compartimos. Vino miles de veces a LAM y hasta presentó un novio en el programa. Hemos hablado miles de veces de temas privados”, se sinceró De Brito.

El joven que denunció a Jey Mammón se abrió en redes sociales.

“Nunca jamás me habló de un novio de 14 años, porque obviamente no hubiese seguido esa charla. Nunca jamás me habló de una denuncia de extorsión, que todavía no apareció y él, muy mal asesorado, la pone en un comunicado”, expresó el periodista.

“La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal y no estoy viendo nada de todo lo que dice”, contó acerca de la denuncia que salió la semana pasada a la luz.

“Después me dijo ‘No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder’, pero se escondió. En otro momento me dijo que habían filtrado su número y que no podía usar su teléfono. Ahí sentí que ya no quería hablar más y que sólo eran excusas”, agregó Ángel, enojado con Jey.