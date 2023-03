Jey Mammón dio la cara y grabó un video con un extenso descargo: “Yo no violé, yo no abusé”

Jey Mammón dio la cara a través de sus redes sociales donde colgó un video con su descargo, en primera persona. El conductor habló de su relación con Lucas Benvenuto, asegura que se conocieron, que tuvieron un vínculo, pero negó haber abusado sexualmente de él.

El actor contó que con Lucas se conocieron en 2009, cuando el joven tenía 16 años. Y en el video de seis minutos, dio detalles de su versión de los hechos, donde desmiente la violación y la edad que Benvenuto declaró en su denuncia.

“Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida”, fue la frase con la que Jey Mammón comenzó el video que compartió este miércoles en sus redes sociales, en el que se refirió a la denuncia que salió a la luz días atrás.

Jey ya se había expedido a través de un escrito, que también publicó en sus redes sociales, y por el que fue muy criticado. Es por eso que en esta oportunidad salió con un video en el que no solo se declara inocente, sino que pidió el juicio a la verdad, ya que asegura que los elementos están para poder llevarlo a cabo.

Fuerte descargo de Jey Mammón en redes tras la denuncia de abuso sexual infantil en su contra

Jey Mammón subió a las redes un extenso video en el que dio su versión y expuso: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

“Ahora, para entender un poco más las cosas, yo necesito seguir profundizando”, continuó y dijo: “A Lucas lo conozco, lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta, en una fiesta que se dio ese día, y él dice que tenía 14 años”.

“Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos e intercambiamos algunas palabras”, indicó y se mostró seguro a la hora de afirmar que hay testigos y videos que lo prueban.

El joven que denunció a Jey Mammón se abrió en redes sociales.

Y luego se valió de un tweet que se viralizó en el que él hace alusión a un “ex Lucas”, y confirmó que efectivamente se estaba refiriendo a Lucas Benvenuto. “Tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con Lucas. No voy a poner abajo de la alfombra ni un tweet ni mi vínculo con él”, expresó.

Además, aseguró que nunca ocultaron su relación, por lo que expuso que caminaban de la mano y se besaban en la calle. Al mismo tiempo que precisó que el vínculo duró aproximadamente hasta los 25 años de Lucas, entre idas y vueltas.

“Fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente todo el tiempo porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho”, dijo y se quebró nuevamente.

En cuanto a lo legal, deslizó que no quiere un arreglo o pacto entre las partes. “El daño que a mi se me está haciendo es tan enorme que no quiero, necesito el juicio a la verdad”, expresó convencido. “Necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo. Gracias”, cerró.