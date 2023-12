Iñaki Gutiérrez compartió una foto de Milei y por error divulgó curiosa contraseña de WiFi del Departamento de Policía

Este miércoles se llevaron a cabo diferentes manifestaciones alrededor del territorio nacional por cumplirse 22 años de la crisis del 2001. En este marco, el Ministerio de Seguridad implementó el “protocolo para el mantenimiento del orden público” y el presidente Javier Milei concurrió a la sede central de la Policía, en el barrio porteño de Monserrat, para supervisar el operativo.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, su par de Seguridad, Patricia Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Para registrar el momento, el asesor de Comunicación, Iñaki Gutierrez, compartió una imagen en X que más tarde debió borrar por exponer datos sensibles del Departamento de Policía.

El insólito error del joven de 22 años se viralizó rápidamente en las redes sociales, luego de que algunos usuarios notaran que, en un descuido, Gutiérrez dejó al descubierto la clave del WiFi del Comando Unificado de Seguridad Federal.

Posteo de Iñaki Gutierrez en la red social X, el cual fue eliminado minutos después de que se viralizara por la insólita contraseña. Foto: Captura.

En el posteo publicado algunos minutos después de las 16, el asesor digital había escrito: “El Presidente de la Nación junto a Patricia Bullrich y Karina Milei supervisan el operativo de seguridad y el cumplimiento del protocolo anti-piquetes”. El mismo obtuvo más de 15 reproducciones en pocos minutos.

En la foto, tomada por detrás de los funcionarios, se observan las pantallas con las transmisiones en tiempo real de la protesta y, ubicado junto a Karina, un pequeño papel con la información necesaria para acceder a la red del organismo, llamada “Curro”.

Con la instantánea viralización de las redes sociales, el eliminar un tweet u otro posteo no garantiza al 100 por ciento que su contenido deje de estar presente en el ciberespacio, ya que -como sucedió- muchos usuarios lograron tomar captura de la publicación y la compartieron una vez más.

El presidente Javier Milei, junto a su hermana, Karina, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Foto: Gentileza.

De esta forma, el desliz del asesor digital dejó en expuesto al Comando Unificado a posibles delitos informáticos, ya que cualquier ciberdelincuente podría haber accedido a los datos sensibles que concentra el organismo o el sistema podría haber sido hackeado. Por este motivo, los responsables de sistemas de la Policía deberán trabajar en modificar la contraseña cuanto antes con el fin de prevenir delitos ataques de ciberseguridad.

Por su parte, Gutiérrez reveló en diálogo con La Nación que el posteo no fue eliminado por la insólita filtración. “Me di cuenta que no se veían bien los tres, se veía la cabeza de Patricia Bullrich muy cortada. Tenía una mucho mejor, desde más lejos. Quería subir esa, borré la que tenía y cuando quise subir la otra se me murió la señal. No pude entrar a las redes sociales hasta ahora”.

A todo eso, Iñoki filtró la red y la clave de wifi del centro de monitoreo de Seguridad. Lo mandan a espiar y toca timbre. pic.twitter.com/I64nweVLMA — Marian Herrera (@_marianherrera) December 20, 2023

