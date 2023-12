Escándalo en Bahía Blanca: el hijo de una concejal cambió su alias por uno similar al de la colecta que inició Ginóbili

El hijo de una concejal de La Libertad Avanza de Bahía Blanca cambió el alias de su cuenta de Mercado Pago por uno similar al de la colecta solidaria que inició el basquetbolista Manuel Ginobili para ayudar a las víctimas del temporal.

Tras el escándalo, Iván Safar brindó varias entrevistas donde aseguró que se había tratado de una broma de mal gusto y que no había recibido un peso en su cuenta.

Según informó Infocielo, Safar es hijo de la concejal Valeria Rodríguez, quien participó en el comité de crisis que encabezó el intendente Federico Susbielles y que reunió al gobernador Axel Kicillof y al presidente Javier Milei el domingo por la tarde.

El alias de la campaña solidaria, que inició Manu Ginóbili y otras figuras del deportes y el espectáculo de Bahía Blanca, tiene el alias “dona.fuerza.bahia”, Safar cambió su alias por “dona.fuersa.bahia”.

Las explicaciones del hijo de la concejal liberal

Debido a la repercusión que tuvo el hecho, Safar comenzó a comunicarse con los medios de comunicación por sus propios medios y explicó el contexto en el que habría surgido la supuesta broma.

“Estábamos con unos amigos al mediodía, no había luz obviamente, nos juntamos a almorzar, fumamos marihuana, nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado de lo que habían hecho un video Radagast y Manu Ginóbili”, dijo Safar después de pedir disculpas.

“Después de eso salió la colecta de Independiente, de Santi Maratea. Entre una cosa y la otra nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el alias, todo lo que sucedió”, agregó.

Safar dijo que entre todos los teléfonos que había eligieron el de él pero no supo precisar por qué. “No sé por qué cambiamos el alias, me lo cambiaron en mí teléfono. Se cambió el alias y quedó así. Dejamos el teléfono y quedó así. Yo no estaba en mis cabales y ninguno de mis amigos”, dijo.

Para terminar, Safar contó que había estado a las 3 de la madrugada hablando con personal de soporte técnico de Mercado Pago para revertir el cambio o para que directamente cerraran la cuenta.

“Hasta que no pasen 24 horas no puedo cambiar el alias. Entiendo el enojo pero jamás me aprovecharía de algo así”, declaró.

