Radagast contó el rarísimo pedido que tuvo para el velorio de una abuela

Agustín Soy Rada Aristarán es un talentoso actor, mago, comediante, doblajista y conductor televisivo, conocido por su versatilidad en el mundo del entretenimiento. En la actualidad, brilla en la Calle Corrientes personificando a Tronchatoro en la comedia musical “Matilda” y su voz se escucha en la serie de Disney, doblando al personaje Chueco.

El comediante encara el personaje de Tronchatoro en el musical de Matilda.

En una charla en el ciclo Cuatro Giros (FM Late), reveló: “Laburé mucho mucho en eventos, entonces en ese mundo no sabés las cosas que pasan. Me han pedido de todo para hacer, qué sé yo... Una vez laburé en un velorio, hice magia en un velorio. No fui contratado, pero posta: me pidieron ahí si podía hacer. Y estaba”.

Rada compartió una inusual experiencia en la que fue solicitado para hacer magia en el velorio de una señora mayor en Bahía Blanca. A pesar de la inusual situación, él aceptó y lo hizo para generar un momento de alegría en un momento de despedida.

Radagast en Mar del Plata (Foto: Prensa Teatriz)

“Se la estaba despidiendo con alegría, porque fue una señora muy mayor y había vivido todo lo que tenía que vivir”, contó el comediante.

Además, el talentoso artista recordó otra curiosa propuesta que recibió en su carrera: “También en otro momento llegó la posibilidad de estar adentro de un muñeco, a lo que dije que no, por supuesto, porque todo tiene un límite”.

A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado momentos de desafíos y decepciones, pero los considera aprendizajes y oportunidades para crecer.

La carrera de Radagast

Agustín Soy Rada Aristarán ha forjado una carrera exitosa en el mundo del entretenimiento desde sus comienzos en Bahía Blanca hasta llegar a Buenos Aires para probar suerte.

Su talento lo llevó a trabajar junto a figuras destacadas como Jorge Guinzburg. Siempre agradecido por las oportunidades que ha tenido, se define a sí mismo como un payaso o comediante de variedades, alguien que utiliza diversas herramientas para hacer reír a su audiencia.

Radagast: “Mi humor es muy genuino y orgánico”

La vida de Agustín “Soy Rada” Aristarán ha sido una constante de crecimiento y diversidad, donde su talento y pasión lo han llevado a destacarse en distintos ámbitos del entretenimiento.

Su versatilidad y carisma le han ganado el cariño y la admiración de su público, convirtiéndolo en uno de los artistas más queridos y reconocidos en la actualidad.

Con una carrera en ascenso y una personalidad auténtica, Agustín continúa conquistando escenarios y corazones, demostrando que es un verdadero obrero de la actuación y un maestro del arte de hacer reír.

Seguir Leyendo