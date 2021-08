Soy Rada llega a Mendoza para despedir su obra “Serendipia”

Con entradas agotadas en sus tres funciones, Agustín Aristarán, mejor conocido como Soy Rada, comienza el cierre de una etapa magistral en su carrera actoral y musical.

Luego de haber estrenado su obra “Serendipia” en Netflix durante la pandemia, el comediante y mago recorre las provincias del país para darle cierre a una obra que lo ha acompañado por largo tiempo.

“La diferencia principal es que es en vivo, es como escuchar un disco de estudio y después en vivo. La vivencia es totalmente diferente”, dice Rada mientras conversa con el diario, respecto a la principal diferencia del show con su formato por streaming.

Conocido por ser el mago que por años nos encandiló con sus trucos, hoy la carrera de Agustín ha tomado un rumbo completamente diferente y se embarca en una nueva aventura en el mundo actoral.

El Teatro Mendoza se prepara para recibir al comediante, músico y actor en tres funciones especiales este viernes y sábado.

Tratándose de un show que permanece disponible en la plataforma de películas y series, el artista expone que se trata de dos experiencias totalmente diferentes. “Además, hay muchas partes de Serendipia que no están en Netflix”, explica.

“Es un hecho único Serendipia que tiene un guion donde tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Tiene música en vivo, es el mismo que van a ver, pero ya comprobamos que para la gente es otro espectáculo.”

Si algo aprendimos durante la pandemia es que la virtualidad no puede superar en nada a la presencialidad. La interacción, la calidez del público y de los aplausos son únicas.

Este show, dirigido por Pablo Fábregas, explica Rada que, diferente a sus presentaciones de Stand Up, se trata de un espectáculo teatral donde sigue un guion. Sin embargo, la presencialidad da el espacio para la interacción, el ida y vuelta y el contacto con el público.

“Hay momentos pequeños de improvisación, pero hasta eso está guionado, en cada función hay porque pasan cosas con el público”, explica. “Están guionadas las posiciones, tiene una puesta de luces casi pornográfica. Es increíble la cantidad de luces que hay y cómo están organizadas.”

Uniendo sus pasiones por la actuación y la música, Soy Rada presenta en Serendipia un espectáculo musical con una banda sonora original de su banda.

Luego de estrenar ayer una nueva temporada de “RadaHouse” con invitados de lujo y por comenzar su carrera en la televisión en un programa de entretenimiento, Rada apuesta a nuevos proyectos que ahondarán en su costado más humorístico.

- Por ahí dicen que te inspiras en la cotidianidad para tus shows y durante la cuarentena todos pasamos por algún cambio significativo, ¿hubo algo que modificó el show?

- No me guio en mi día a día, sino que mis espectáculos son de anécdotas que me han modificado en el día a día. Por supuesto que todos cambiamos mucho en la cuarentena, si ya lo viste en Mendoza porque ya lo he hecho allá, ahora vas a ver a otro Agustín haciéndolo.

Televisión, música, giras y mucho más le depara a su carrera en los próximos meses.

- En este show juega mucho la actuación y la música, ¿cuál es los tres Agustín (músico, actor o mago) predomina?

- No puedo decir que predomina uno, están fusionados. En Serendipia lo que más hay es actuación, pero en mi vida están todas, la magia es la que está menos presente hoy porque fueron 20 años de mago profesional, hace tiempo que lo dejé de lado y está en otro lugar. En el espectáculo igual, esta en un momento muy importante, pero es sólo un momento.

- La música es en vivo y juega un rol fundamental en este show, ¿cómo es tu relación en ese aspecto?

- Es mi banda de mi proyecto musical “Rada and the colibriquis”, hace tiempo que estamos grabando discos y tocando un montón fuera de Serendipia. Cuando surgió la idea de la obra en formato musical, obvio que lo hicimos juntos. Compusimos las canciones y arrancamos. Yo empecé con la música antes que nada, fue lo primero cuando era muy chico. La música siempre estuvo muy presente en mi vida y en mi casa.

- En tus redes te mostras bastante y hay un poco de tu dinámica familiar, ¿te sentís cómo con la exposición?

- No muestro mi cotidianidad, muestro lo que quiero contar, la muestro como yo quiero. Todas las personas que están a mi alrededor saben que yo estoy grabando. Tampoco es que la careteamos, que se apaga la cámara y nos putiamos. Pero, de hecho, mi vida privada es muy privada.

- ¿Alguna vez te pasó que se supo algo que no querías?

- No se ha escapado nada ni tampoco es que mi privacidad es re loca. Hablando de mi vida privada cuando nos pasó con Fernanda que nos distanciamos no lo contamos enseguida, la gente se dio cuenta. Y cuando volvimos fue muy natural ni tampoco lo anunciamos. Mi vida no es un negocio, cuento lo que me dan ganas de contar. Incluso ahora que empiezo en tele, mi idea no es ser una persona muy mediática.

- Contame un poco sobre “Match Game”, tu proyecto en la televisión…

- Empiezo ahora en Canal Trece a conducir un programa, comienza ahora en septiembre. Es un programa de entretenimiento que es éxito en todo el mundo, se compro la licencia para hacerlo acá. Hay seis actores en un panel donde juegan con dos participantes, hay mucha comedia y mucho juego.

- Muchos te conocimos por otros nombre pero hace algunos años cambiaste a “Soy Rada”, ¿algo tuyo quedó atrás con el otro apodo?

- El mago, después de que ya me dije que no me sentía cómodo siendo mago. Lo soy, pero no es mi principal herramienta hoy. Fueron 20 años, un montón de países haciendo gira, fue un montón y haber dejado al mago Radagast fue fuerte para mí, fue un duelo. Pero con alegría, venía algo nuevo y grande para mí.

La magia, una faceta que prácticamente quedó en el pasado.

- ¿Sos nostálgico?

- See, re contra tanguito, pero nostálgico bien. Me gusta recordar las cosas y volver a vivirlas en la anécdota, en el cuento, en la conversa de ‘te acordas cuando’. Pero no en eso de ‘tiempo pasado fue mejor’.

- El año que viene comenzas una gira por Europa…

- Si porque quedó trunca en la pandemia. Es una mezcla de Serendipia y el show anterior. Termino la gira en enero, voy a estar en la tele y le voy a dar más espacio al espectáculo, vamos a estar girando con lo musical. No va a ser un recital, sino que va a ser una cosa bastante loca performática de comedia y música con formato de recital, aunque todavía no puedo contar mucho. Viene algo re grande.

- ¿Qué le espera a Soy Rada de aquí en adelante?

- Fiesta, fiesta. No puede ser más zarpado el año que pasó y el anterior y el anterior. Siempre me pasan cosas lindas y estoy re agradecido. Y sobre la gira volver a girar, es re lindo poder seguir.