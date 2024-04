Murieron Lori y George Schapell, los gemelos siameses más longevos del mundo

Tras una vida de superación, sueños cumplidos y múltiples apariciones en la pantalla chica, los famosos gemelos, Lori y George Schapell, fallecieron a sus 62 años. La pareja, que rompió un importante record como los siameses más longevos del mundo, pasó a la eternidad en un hospital de Pensilvania, según informaron las autoridades de una funeraria.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), no se especificó la causa de la muerte.

Los gemelos, que aparecían en el Guinness World Records como los siameses más longevos, murieron el 7 de abril en el Hospital de la Universidad de Pensilvania, según obituarios publicados por la funeraria Leibensperger Funeral Homes de Hamburg.

Los siameses, nacidos el 18 de septiembre de 1961 en West Reading, Pensilvania, tenían cerebros distintos pero estaban unidos por el cráneo. Asimismo, compartían un 30% de sus cerebros, los lóbulos parietal y frontal.

George, quien tenía espina bífida y medía 10 centímetros (4 pulgadas) menos, era empujado por Lori en un banco con ruedas adaptado. A pesar de que tenían que ir a todos lados juntos, era “muy importante” para ambos “vivir de la forma más independiente posible”, según el obituario.

Ambos se graduaron de una secundaria pública y tomaron clases universitarias. George acompañó a Lori durante seis años mientras trabajaba en la lavandería de un hospital. Lori, “una jugadora de bolos ganadora de trofeos”, según el obituario, renunció en 1996 para que su hermano pudiera lanzar una carrera en música country.

“Desde los 24 años, han mantenido su propia residencia y han viajado extensivamente”, señala el obituario. A lo largo de los años, aparecieron en varios documentales y talk shows, así como en un episodio del drama médico “Nip/Tuck” de FX.

The Philadelphia Inquirer reportó que Lori en algún momento estuvo comprometida para casarse, pero que su prometida murió en un accidente automovilístico.

“Cuando salía en citas”, dijo Lori. “George llevaba libros para leer”.

En un documental de 1997, los gemelos dijeron que tenían diferentes horarios para bañarse y se duchaban separados. George habló de darle a alguien a quien amas y respetas “la privacidad y el compromiso en situaciones en las que te gustaría recibir lo mismo”. Lori dijo que el compromiso significaba que “no puedes tener todo lo que quieres justo en el momento que lo quieres”.

Al respecto de la pregunta que escucharon a lo largo de su vida, si se someterían a un proceso quirúrgico para separarse, Lori agregó en diálogo con The New York Times que “no cree” en eso. “Creo que eso sería estar jugando con la obra de Dios”, remarcó.

“El hecho de que no podamos levantarnos y alejarnos unos de otros no significa que no podamos estar solos con otras personas o con nosotros mismos. Las personas unidas pueden tener una vida muy privada”, añadió. George, por su parte, se posicionó sobre la misma línea en el mencionado documental: “¿Nos separaríamos? Absolutamente no. Mi teoría es: ¿por qué arreglar lo que no está roto?”.