Tiene 71 años, es jubilado y da clases en un local de comida rápida porque no llega a fin de mes

Jorge es un jubilado de 71 años y se volvió viral por brindar clases particulares en un local de comida rápida a miles de estudiantes universitarios. El motivo, aseguró él mismo, es porque no llega a fin de mes. Fue por ello que decidió pararse en un punto estratégico de Buenos Aires y repartir folletos para promocionar sus clases de biofísica, matemática y química.

Antes de jubilarse, Jorge estudió la carrera de industrialización de petróleo y trabajó en el área de purificación de gases y destilación. Pero, con la llegada de la pandemia se vio en la necesidad de buscar alternativas económicas tras su jubilación.

La historia del jubilado se volvió viral en las redes sociales cuando una joven compartió uno de los folletos que Jorge reparte en las cercanías de distintas facultades de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese momento, los alumnos no dejaron de consultarle.

Sin embargo, en diálogo con TN dijo que no todos pueden pagar sus clases. “Se complica también por la situación económica y no todos lo pueden pagar”. No obstante, él sigue adelante con su labor: “Yo cobro la jubilación mínima y no me alcanza. Nunca se me había ocurrido dar clases, así que hago esto por la plata”, admitió.

Conocido como el “Profe Jorge”, sus clases las realiza en un local de McDonald’s en el barrio de Once. Gentileza: Noticias de Entre Ríos.

En su carrera como docente trabajó en diferentes institutos, pero que tuvo que renunciar porque vivió circunstancias inesperadas: “Había ciertos lugares que cuando les iba mal económicamente pretendían que yo les de clases gratis, 10 horas o más, entonces me fui”, aseguró.

Conocido como el “Profe Jorge”, sus clases las realiza en un local de McDonald’s en el barrio de Once. Aunque le gustaría poder enseñar de manera virtual para llegar a más estudiantes, lamentó no contar con una notebook para hacerlo posible.

“La situación económica es desastrosa para todos. Hace aproximadamente tres meses descubrimos que la casta somos los jubilados, los que viajamos en colectivo o en tren. Con esperanzas en mayo, la inflación se detiene. Ojalá que sea así”, comentó.

Con una vocación inherente por su trabajo como docente, Jorge destacó la importancia que tiene el esfuerzo del estudiante en el proceso de aprendizaje. “Yo no sabía qué me iba a dedicar a las clases, pero cuando empecé me di cuenta de que hay algo que me gusta. Me gusta enseñarles a los que más les cuesta”, señaló.

Jorge, en sus folletos explica que sus clases de apoyo consisten en la explicación de los temas que el estudiante debe aprender para rendir y desarrollo de problemas. Además, les deja “tarea en casa” para poner en práctica sus conocimientos y está dispuesto a resolver todas las dudas que puedan surgir.

En las redes sociales, numerosos usuarios compartieron sus experiencias positivas con el “Profe Jorge”, donde muchos destacaron su atención y eficacia para prepararlos en sus exámenes: “Vayan, es re atento”, “Vayan con Jorge que me preparó re bien en el CBC. Es un capo y un buen tipo”.