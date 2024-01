Desesperados: una familia perdió todo con el temporal de Bahía Blanca y pide ayuda

Jorge Páez y su familia, afectados por una tormenta en Bahía Blanca que destruyó su casa, se encuentran en una situación desesperada. Después de viajar a diversas ciudades en busca de empleo y refugio, fueron engañados en Mar del Plata y ahora viven en la Terminal de La Plata desde hace tres días, sin dormir ni comer.

La tragedia comenzó cuando un árbol cayó sobre su casa durante un fuerte temporal a mediados de diciembre. A pesar de perder todo, las autoridades locales solo les proporcionaron dos colchones y un bolsón de mercadería. Jorge, decidido a reconstruir su vida, se trasladó con su familia a Neuquén, pero no lograron establecerse y terminaron en la calle.

Páez, su esposa y sus hijos de 11, 9, 7, 5, 3 y un año terminaron quedándose en un camping por unos días mientras pedían ayuda al gobierno provincial. Pese a las insistencias, solo consiguieron que les pagaran el pasaje a La Pampa, ya que “no podían hacerse cargo de su problema”, según contaron. “Fue un momento muy difícil, no se lo deseo a nadie”, expresó mientras confesaba haber sufrido un golpe de desánimo.

Finalmente, un hombre de Mar del Plata les ofreció trabajo, pero al llegar, descubrieron que era una falsa promesa. “Me dijo que me iba a ayudar a pagar el alquiler hasta que nos acomodemos”, explicó. Por esta razón, la familia llegó a “La Feliz” para empezar una nueva vida. Sin embargo, el hombre que les prometía un techo nunca apareció. “No sé por qué lo hizo, no sé por qué nos hizo eso a nosotros. No me lo hizo a mí, se lo hizo a mis hijos”, manifestó Páez.

Páez, su esposa y sus hijos de 11, 9, 7, 5, 3 y un año terminaron varados en la Terminal de La Plata

Ahora, se encuentran en La Plata, agradecidos por la ayuda de una iglesia, pero necesitan llegar a San Luis, donde tienen familiares dispuestos a ayudarles. “Ya hicimos una habitación acá y duele porque todos a los que les pedimos ayuda son compatriotas de la misma tierra. Lo único que pido es que se cumpla un derecho para mis hijos: tener un techo digno y un plato de comida”.

Jorge, su esposa y sus seis hijos están viviendo en la terminal, sin recursos y con la esperanza de recolectar fondos para los pasajes hacia San Luis.“Necesitamos plata para los pasajes porque somos 8 y no tenemos nada. Ya vendí mi teléfono y ahora me queda vender el anillo de compromiso”.

A pesar de la difícil situación, la familia agradece la solidaridad recibida y espera un mejor año. Para contactarlos o brindar ayuda, pueden comunicarse al número 223-6892780.

Seguí leyendo