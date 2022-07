Imanol Rodríguez dijo quien quiere que gane El Hotel de los Famosos: “Conmigo se portó de puta madre”

A horas de la gran final de El Hotel de los Famosos, Imanol Rodríguez contó cuál es su favorito. El ex participante eligió a uno de los finalistas por su experiencia personal.

“Me hubiese encantado ganarla a mí la final, no te voy a mentir pero con los dos tengo la mejor de la mejor, por qué no Martín”, dijo el hijo del comediante José Luis Rodríguez.

“Sé que mucha gente me va a decir ´pero Martín´, primero él se portó de puta madre conmigo y tuve días complicados ahí adentro, y supe contar con su apoyo, su hombro, para poder charlar, eso lo valoro a nivel personal y mucho”, explicó en una entrevista con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”.

“Una persona que no está del todo bien en una situación extrema, se valora cualquier tipo de apoyo, siento que eso vale para todos y después porque sé que hizo un gran trabajo físico, los juegos son duros y se preparó bien para eso”, agregó.

“Nadie está obligado a nada, las reglas son clarísimas, el que gana se lleva diez palos y después vemos si queremos dar lo que sea, pero está bien ya está, son las reglas del juego, uno ahí se va acoplando a todo”, dijo.

“Nos pasó desde la primera semana, no teníamos ni idea a qué íbamos y no sabíamos absolutamente nada y no sabíamos cómo eran los juegos, el primer día nos pegó el sol durante todo el día grabando la entrada durante seis horas”, cerró.