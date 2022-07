El llanto de Locho Loccisano frente a Carmen Barbieri: “Me cambió la vida”

Carmen Barbieri y Lucas Locho Loccisano vivieron un emocionante momento en pleno programa en vivo. La conductora de Mañanisima dedicó palabras de cariño que sensibilizaron hasta las lágrimas al exparticipante de El Hotel de los Famosos, quien agradeció con humildad el espaldarazo de la artista, según Ciudad Magazine.

“Yo te quiero a vos, Carmen. Tus palabras me emocionan. Sos lo más. Gracias. Sos un ejemplo y una referente. Te quiero”, reaccionó Locho a los elogios y consejos que le dio la mamá de Fede Bal.

Lucas Locho Loccisano, en Mañanisima. Captura.

Fue allí que, Estefanía Berardi exclamó sorprendida: “¡Está llorando, pará! Le quiero dar un abrazo”.

“Me emociona, gracias. Porque uno la pelea hace cuánto… Aparte, recién salgo de una experiencia tremenda y fue como otra vida la que se me presentó. Me cambió la vida para bien. Gracias, Carmen. Te quiero. Me da vergüenza”, saludó Locho Loccisano a Carmen Barbieri.

Las palabras de Carmen Barbieri para Locho

Más allá de haber sido eliminado del reality en las instancias decisivas, este lunes Locho debutará como jurado de Canta Conmigo Ahora, y fue a raíz de esta explosión mediática que Carmen le habló de la misma forma que le habla a Federico Bal, su propio hijo.

Lucas Locho Loccisano y Carmen Barbieri. Captura

“Cuidate, estás lindo. No te acuestes muy tarde, estudiá, trabajá. Sos muy joven, tenés un porvenir, un carrerón que ni te imaginás. No tenés techo”, arrancó.

“Entonces, dedícate a esto sin abandonar el amor, porque Majo Martino es hermosa; sin abandonar a tus amigos, pero sí dedícate el 50 por ciento a tu carrera, porque ahora te estás haciendo un piso. Es lo que te va a sostener, te va a dar un futuro”, continuó.

Finalmente, Carmen Barbieri fue elocuente en sus halagos a Locho Loccisano: “Lo bueno tuyo es tu esencia, lo que te dieron tus padres, y que seguís manteniendo”.