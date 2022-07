“El hotel de los famosos”: Pampita rompió en llanto al conocerse los dos finalistas del reality

“El hotel de los famosos” está viviendo sus últimos momentos y este miércoles fue decisivo porque los últimos participantes se jugaron la última chance para llegar a la final. Martín Salwe ya conoció con quién competirá por el premio final de 10 millones de pesos.

Walter Queiejiro, Lissa Vera y Alex Caniggia dieron todo para ser el segundo finalista y sus luchas personales llegaron a emocionar a los conductores del reality: Pampita y Leandro “El Chino” Leunis. “Solo uno de ustedes se va a convertir en finalista, por eso hoy el primero que complete este juego se asegura volver a competir con el segundo lugar, y quien llegue último queda automáticamente fuera del certamen”, comunicaron.

Quiénes son los finalistas de "El hotel de los famosos" (Captura de pantalla)

El primer juego implicó la repetición de cuatro vueltas con una rastrera de pesados barriles, los varones le sacaron ventaja a la ex Bandana, quien se notaba cansada y desesperanzada de poder pasar a la próxima ronda. “No doy más, no puedo seguir”, dijo en medio de un llanto desesperado pero ella logró seguir.

El primero en terminar fue Alex y le siguió Walter, cuando la cantante los vio se rindió tirándose al piso; sus compañeros fueron a consolarla y también Pampita, quien la abrazó y le dio una pulsera que se le había caído.

Pampita lanzó: ”Por Dios, qué fuerte todo” e inmediatamente Vera le dijo unas palabras que terminaron quebrando a la modelo. “Gracias. Sos una persona hermosa ¿sabés? Linda por fuera, linda por dentro. Me encantó conocerte”.

La conductora pidió frenar la grabación porque estaba sumamente conmovida. “Ay, no me siento bien, me hiciste llorar, fue mucha emoción”.

Y para cortar un poco el drama, la cantante lanzó: “No me puedo ir de manera normal tampoco, tengo que hacer llorar a Pampita” a lo que la ex de Benjamín Vicuña expresó: “Mirá, me arruinás todo el maquillaje, perdón a todos, ya estoy”.

Los dos finalistas de “El hotel de los famosos”

“Este juego, de todas las mujeres que estuvieron en el hotel, ninguna lo hacía, la única que lo podía hacer era Lissa y dejó todo como una guerrera”, comentó Alex antes de despedir a Vera y de prepararse para el último juego del día que sería definitorio.

El hermano de Charlotte Caniggia se enfrentó a Walter en un duelo muy parejo y un balde de arena hizo la diferencia El Emperador tomara su tickets hacia la final para enfrentarse a Salwe.

“Qué lástima, hoy di todo, dejé la fiera deportiva en el hotel”, expresó Queijeiro antes de irse del reality. “Soy una bestia humana, un gladiador, un vikingo, todo lo que quieras, pero te digo la verdad, estoy arruinado”, reconoció en el backstage.