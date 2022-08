Guido Süller fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por su ex, Federico Acosta

Guido Süller fue denunciado por Federico Acosta, su exnovio, quien asegura que el mediático abusó sexualmente de él. El joven de 22 años, que quiere entrar a Gran Hermano, radicó la denuncia junto a su abogado en Escobar.

La información la dio el periodista Pampa Mónaco en su perfil de Twitter. Allí, compartió una foto del joven junto a su abogado en la puerta de la fiscalía de Escobar, donde dejaron asentada la denuncia este miércoles 10 de agosto por la mañana.

Guido Süller fue denunciado por abuso sexual por su ex.

“Denunciaron penalmente a Guido Süller por abuso sexual con acceso carnal. Federico Acosta, quien hasta hace poco se presentaba como pareja del mediático, hizo la denuncia esta mañana en Escobar”, escribió Mónaco en sus redes.

En julio habían ido juntos al piso de Intrusos, donde Süller lo presentó oficialmente como su novio y con quien le habría sido infiel a su marido, Tomasito Süller. “Empezamos a hablar por Instagram”, contó el joven.

Guido Süller junto a Fede Acosta, su nuevo novio, en Intrusos.

Federico Acosta hizo pública sus ganas de entrar a Gran Hermano con el apoyo de Guido Süller

Federico Acosta quería formar parte de Gran Hermano. Guido fue quien lo ayudó a filmar el video que mandó al casting, incluso utilizó su relación con el mediático para hacer más atractiva su postulación para el programa de Telefe.

“Me gustaría entrar al reality para vivir la experiencia, pero más que nada por el premio. Quiero ayudar a mi familia. Quiero que tengan una casa mejor”, dijo en su momento Federico sobre sus ganas de ingresar al reality.

Y emocionó a todos al contar que cuando eran chicos con sus papás y hermanos no tenían dónde vivir. “Nosotros no teníamos donde quedarnos, andamos deambulando por todos lados. Estábamos en un terreno que habíamos agarrado. El vecino nos prendió fuego la casa y mi papá me salvó”, relató.

“Tuvimos que dormir abajo de un puente porque mis padres no querían pedir ayuda”, recordó sobre el pasado difícil que debió superar.