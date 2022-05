Guido Süller sobre Javier Milei ante la posibilidad de que sea presidente: “Perdería la cordura que le queda”

Guido Süller hizo su reaparición en los medios en el programa de Jorge Fontevecchia “Modo Fontevecchia” (Net TV y Radio Perfil). El actor habló sobre su presente y no se negó a la hora de opinar sobre Javier Milei como figura mediática y posible candidato a presidente de la Nación.

El artista y arquitecto se mostró preocupado por la popularidad de Milei y aseguró que “potenciaría su grado de locura” si llegase a ser presidente.

Por lo que, mientras hablaban de la actualidad política, Fontevecchia le preguntó a Süller si él sentía que Milei actúa y si considera que el político busca llamar la atención de la audiencia. Ante la consulta el artista, que conoce muy bien cómo y cuándo ser mediático, respondió con total sinceridad.

“Las dos cosas son ciertas. Tiene una personalidad muy efusiva, es muy llamativo, no podés dejar de mirarlo y escucharlo. Si bien quiere transmitir una realidad, lo hace desde un personaje y muchas veces se come a la persona”, analizó detenidamente el hermano de Silvia Süller.

Y continuó: “Tiene que tener mucho cuidado con eso y saber rodearse de la gente correcta para que no pierda la cordura. Tanta exhibición y tanto abrirte para que la gente te conozca hace que puedas perder un poco la cordura porque no es “normal” que todo el mundo sepa cada detalle sobre vos y que vos no sepas nada de nadie”.

Guido Süller, contundente sobre la exposición mediática de Milei

Luego, el artista profundizó desde su propia experiencia con la fama y la exposición. “Es una cosa muy rara eso de abrir tu corazón frente a una cámara. Te tenés que olvidar de las millones de personas que estás escuchando del otro lado porque te ganan los nervios y no te sale lo que pretendés transmitir”, dijo.

Y reveló que “hay que concentrarse y tratar de ser gracioso, emotivo o llevar al público a un clima atrapante. Esa es la meta, que a la gente quede atornillada a su asiento desde la casa y mire todo. En ese caso nos parecemos un poco con Milei”.

Al cerrar la nota, el conductor le preguntó al artista a quién votará en las próximas elecciones y si considera votar a Javier Milie y la respuesta de Süller fue sorpresiva.

Javier Milei se pronunció a favor de la libre portación de armas (Captura TN)

“No, me parece que tiene un grado de locura que se potenciaría frente al poder que recibiría. Si ganara las elecciones se podría marear y perdería la cordura que le queda”, cerró el mediático.